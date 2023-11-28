الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد على مسجل شقى خطر سرقات

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه فى القليوبية،  هارب من 3 أحكام قضائية من عام 2014، بالسجن المؤبد فى قضيتين، وبالسجن 15 عاما والغرامة 100 ألف جنية فى القضية الثالثة.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات عليه فى قضية انتحال صفة والتزوير وجار محاكمته فى قضية سلاح ومخدرات آخريين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية  المستشارين محمود منير وهيثم  جمال الدين وبحضور سيف الله بن الوليد وكيل النائب العام.

ترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات سرية لأجهزة الأمن الوطنى بالتنسيق مع الأمن العام بقيام مسجل خطر بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.

 وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاد مؤخرا من إحدى الدول العربية فى منتصف عام 2022  وينتحل صفة مدرس متوفى فى نفس الدولة، وعاد باسمه للقاهرة بعد هروبه منها فى عام 2014.

وبالكشف على المتهم جنائيا تبين أنه كان وقت الثورة يتزعم أكبر تشكيل عصابى فى القليوبية، يضم 9 متهمين تم إلقاء القبض على 8 منهم، ومحاكمتهم جميعا بينما تمكن المتهم من الهرب عقب القبض عليه، ثم عاد مرة أخرى منتحلا صفة مدرس، وقرر ممارسة نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه.


توصلت التحريات أيضا إلى أن المتهم وأفراد التشكيل ارتكبوا 26 قضية سطو وسرقة بالإكراه فى فترة الانفلات الأمنى منها سرقة متعلقات ركاب أتوبيس مينى باص بعد تثبيت قائد الأتوبيس كما ارتكبوا واقعة سرقة بالاكراه  لـ اثنين اساتذة جامعة واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه.


وعقب تقنين الإجراءات  توجهت قوة كبيرة من مديرية أمن القليوبية وألقى القبض عليه وضبط بحوزته سلاح نارى  وكمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالى  بالعملة الأجنبية وسيارة مبلغ بسرقتها.
 

وتم تحرير المحضر اللازم وتمت إحالته للمحكمة لإعادة إجراءات محاكمته فأصدرت المحكمة حكمها السابق وجار محاكمته فى القضايا السلاح والسرقة والمخدرات.

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