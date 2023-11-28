حملة لطرق أبواب الأسرة وإعدام أغذية بفاقوس

قالت الدكتورة مني عبد العزيز الطحاوي مدير إدارة فاقوس الصحية إن حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات استأنفت عملها حسب خطة العمل، التي ستستمر لمدة ثلاثة شهور لمتابعة وصول خدمات تنظيم الأسرة والمشورة لجميع السيدات المستهدفات، بمعرفة الفرق الطبية والرائدات الريفيات.

المسح الميدانى وقواعد البيانات المتاحة

وذلك بعد عمل الحصر اللازم لهن، من خلال إجراء المسح الميداني،وقواعد البيانات المتاحة ويتم تقسيم الإدارة إلي عدة مناطق وفقا للكثافة السكانية لكل منطقة، ودعمهم بالعدد الكافي من الفرق الطبية لوصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفات، ويتم عمل مسح جغرافي شامل للسيدات في سن الإنجاب وأيضا تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال نقط ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادة المتنقلة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وتحت إشراف وقسم تنظيم الأسرة بالإدارة.

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ملف طبى لكل اسرة ببنى صريد

كما تم أيضا استئناف عمل إدارة فاقوس الصحية بوحدة بني صريد الصحية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة فتح ملف طبي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة كما أنه جارِ حصر وترقيم الأسر المستفيدة من خدمات وحدة بني صريد لإنشاء ملف عائلي لكل أسرة.

منظومة طب الاسرة

وقالت الطحاوى إن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، فضلًا عن التطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعة متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج، فضلًا عن الخدمات المقدمة لكبار السن، للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم، وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية

مكتب مراقبة أغذية فاقوس

وأوضحت مديرة الإدارة الصحية بفاقوس انه أيضا اليوم الثلاثاء قام فريق مكتب مراقبة الأغذية بمركز ومدينة فاقوس برئاسة أنور الخياط رئيس قسم مراقبة الأغذية حيث تم المرور على ١٩منشأة غذائية وجد منها ١8 منشأة غير مرخصة وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجار إخطار الجهات المختصة بها ، وتم المرور علي مجموعة أسواق بقرى المركز، وتم تحرير 7 محاضر للقرار٩٧ و9 محاضر ٩٦ و6 محاضر للقرار ٣٣ وتم إعدام خضروات أغذية أخرى بالإضافة إلى ٤٢ لتر بوظه تم إعدام البوظة والأغذية الأخرى للتغير في خواصها الطبيعية.

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