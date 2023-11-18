السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة الشرقية: توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 2160 مريضا بأبو كبير

صحة الشرقية، فيتو
صحة الشرقية، فيتو

 أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2160 مواطنا من أهالي قرية المشاعله التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير تنفيذًا لمبادرة 100 يوم صحة، والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "من أول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

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الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة 

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة مضيفا أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية - العظام- الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن والحنجرة -  المسالك البولية – الرمد - الروماتيزم والتأهيل - الأسنان). 

إجراء الفحوصات المعملية والضغط والسكر 

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2160 مريضا من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم، مشيرا  إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

قافلة طبية بكفر حماد مركز كفر صقر 

وأنهت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر حماد، التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية فى وقت سابق أعمالها، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية  والقافلة ضمن فعاليات  مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وجاء  ذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين. 

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تحويل 14 شخصا لإجراء جراحة 

واشتملت القافلة على ١٤ عيادة، بها ١١ تخصصا طبيا وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد"، حيث  تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بكفر حماد.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٧٧٤ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٤ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية. 

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تقديم الخدمة الطبية بالمجان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية خدمة طبية متميزة

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