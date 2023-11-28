الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

تنفيذ 108 مشاريع بإجمالي استثمارات 1.9 مليون جنيه في الدقهلية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار،فيتو

ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  جهود صندوق التنمية المحلية في دعم التنمية الاقتصادية بقرى الدقهلية بتمويل تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للمواطنين.. 

وكشف  المحافظ أن  الدقهلية تحتل المركز الثاني بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية حيث نفذت 108 مشروعًا بإجمالي استثمارات 1.9مليون جنيه.

وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير فرص العمل الحر للمواطنين بالمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال اقامة المشروعات الممولة من الجهات المانحة،وفى اطار تكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء في هذا الشأن

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أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، ان هناك تعاون وتنسيق تام مع السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لتمويل المشروعات الاقتصادية التي تتيح فرص الحياة الكريمة لابناء الدقهلية من خلال اقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من صندوق التنمية المحلية

 

وثمن  مختار الجهود المتواصلة  للصندوق في دعم التنمية الاقتصادية بقرى الدقهلية من خلال إقامة وتنفيذ المشروعات مشيرا الي ان الدقهلية وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية قد حصلت  علي المركز الثاني بين المحافظات بعدد مشروعات 108 مشروعًا بإجمالي استثمارات 1.9مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 م.

 

واضاف محافظ الدقهلية ان المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة المشار اليها شملت مشروعات الانتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع اعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات البان وعسل نحل ومنتجاته. 

 وفي ذات السياق في بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية،اوضح وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية يستهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد المحلي علي مستوي القرية وتحويل القرية المصرية الي قرية منتجه من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر دخل ثابت للشباب والمرأة بما يساهم في تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين ويأتي في مقدمة الذين يتم منحهم القروض متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والمرأة المعيلة كذا الحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.. 

وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للواءهشام آمنه وزير التنمية المحلية علي جهوده المتواصلة والمستمرة ودعمه ورعايته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا اتاحة فرص العمل الحر لكل الفئات من خلال اقامة المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية  ليس بمحافظة الدقهلية وحدها ولكن في جميع المحافظات المصرية.

 

ومن جانبها أوضحت المحاسب نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم، من خلال 125 فرع لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.

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إقامة مشروعات استثمارات الإنتاج الحيواني والداجني الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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