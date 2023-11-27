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محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد تعيين 812 معلما ضمن مسابقة الـ 30 ألف

جانب من الاعتماد
جانب من الاعتماد لمسابقة الـ 30 ألف معلم بالدقهلية، فيتو

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعيين 812 معلما مساعد رياض اطفال ومعلم مساعد للصفوف الأولى ضمن الدفعة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم.

جانب من الاعتماد لمسابقة الـ 30 ألف معلم بالدقهلية، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم مع اهمية تحقيق مطالب المواطنين أولياء الأمور حرصا على مصلحة أبنائهم وسد العجز داخل المدارس من خلال مسابقة علنية تتم علي أسس من الشفافية والنزاهة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبالمتابعة المستمرة من  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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جانب من الاعتماد لمسابقة الـ 30 ألف معلم بالدقهلية، فيتو

واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين تعيين 812 معلما مساعد رياض اطفال ومعلم مساعد للصفوف الأولى.

وتم الموافقة على تعيين 516 معلم مساعد رياض اطفال، وتعيين 296 معلم مساعد فصل للصفوف الأولى، ضمن الدفعة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم والتي تم الإعلان عنها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 2 /7 /2022 حتي 24 /7 /2022.

جانب من الاعتماد لمسابقة ال 30 الف معلم بالدقهلية، فيتو

وأشار "المحافظ" إلى أن الرئيس السيسي يولي تطوير العملية التعليمية اهتماما بالغا وأمر بتوفير كافة المقومات لنجاحها من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بالإضافة إلي وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحداث الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد "مختار" أن الهدف من مسابقة 30 ألف معلم هو سد العجز في العديد من التخصصات والمواد بالمدارس الحكومية لخدمة التلاميذ والطلاب. 

وأشار  إلي أن المسابقة تمت وفقًا لأحداث وسائل التعليم الحديث وتم اختيار وانتقاء المعلمين من وسط العديد من الآلاف علي أسس علمية وفقًا للكفاءة والخبرة.

وثمن "المحافظ" دور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم علي دوره في دعم وتطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطوير العالمي الذي يشهده العالم في التعليم ليخرج لنا جيل واعي ومثقف بجميع العلوم والتكنولوجية لتلبية احتياجات السوق.

وكيل تعليم البحيرة يبحث استعدادات امتحانات نصف العام (صور)

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن المعلمين الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف في المرحلة الأولى

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