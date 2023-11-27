الإثنين 27 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الإثنين 27-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه، بينما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الإثنين

 وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الإثنين

 أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الإثنين، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الإثنين، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 61 إلى 62 جنيهًا في المزرعة، و72 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 78 إلى 80 جنيهًا في المزرعة مقابل 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

 وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 112.9 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 100 جنيه إلى 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ  سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الإثنين نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الإثنين

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 118 إلى 119 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 137 إلى 138 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13700 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12700 جنيه، ذرة تركي بسعر 12800 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 33 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 34500 جنيه، كسب صويا بسعر 34500 جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الإثنين، سجل علف بادي 23% بسعر 24 ألف جنيه، علف نامي 21 % سعر  23950 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23850 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه،  كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16  جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 14 إلى 15 جنيهًا 

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 28 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 26.5 جنيه، سعر كتكوت روص 27 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر البيض والفراخ البيضاء

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26-11-2023 بالدقهلية

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