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ثقافة وفنون

فرقة عبد الحليم نويرة تعزف ألحان بليغ حمدي على المسرح الكبير

المايسترو أحمد عامر،فيتو
المايسترو أحمد عامر،فيتو

 تحيى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أمسية مميزة لإبداعات ملك الموسيقى الموسيقار الراحل بليغ حمدى. 

يقام الحفل في الثامنة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل أعمال بليغ حمدى بالأوبرا 

 ويتضمن برنامج حفل فرقة عبد الحليم نويرة نخبة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدى التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء منهم أم كلثوم، وردة، عبد الحليم حافظ، محمد رشدى، محرم فؤاد، شادية  وغيرهم، ويشارك في الحفل مجموعة من الفنانين وهم  أجفان، سمية وجدى، كنزى، محمد حسن، حسام حسنى ومؤمن خليل.

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بليغ حمدى

يشار أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقى العربية حاليا)، وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغان بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين، اشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى عام 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية وأشهرها مولاى.

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