الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ابنة جمال سلامة تهدي الأوبرا بيانو والدها ومجموعة من مدوناته الموسيقية (صور)

سونيا ابنة جمال سلامة،
سونيا ابنة جمال سلامة، فيتو

 استقبل الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية، سونيا ابنة الموسيقار جمال سلامة، والتي أهدت للأوبرا آلة البيانو الخاصة بوالدها، إلى جانب عدد من المدونات الموسيقية التى كتبها الراحل الكبير بعضها بخط يده.   

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وأكدت سونيا جمال سلامة، قدرة دار الأوبرا على حفظ وصون الإهداء، وأشارت أن آلة البيانو أبدع والدها من خلالها الكثير من مؤلفاته الشهيرة، مضيفة أن مجموعة المدونات تروى ملامح المسيرة الفنية للموسيقار الراحل، وتضم أعمالا بارزة أضاءت تاريخ الموسيقى الحديثة والمعاصرة.  

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ومن جانبه أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أهمية وقيمة ومكانة الموسيقار جمال سلامة باعتباره أحد رموز الابداع المصرى، ووجه بوضع الة البيانو بمكان مميز بمبنى الاوبرا مع لوحة تعريفية تخليدا للراحل وتقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة الى جانب اعداد قسم خاص بالمكتبة الموسيقية لحفظ المدونات.

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   الجدير بالذكر ان الموسيقار جمال سلامة ولد في الإسكندرية في عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976، قدم الحانه لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم صباح، سميرة سعيد، ماجدة الرومي، ياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق وغيرهم كما وضع موسيقى الكثير من الاعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة فى ذاكرة الجمهور منها الحب واشياء اخرى وفيلم حبيبي دائما،  رحل عن عالمنا عام 2021 تاركا مجموعة من الالحان الخالدة.

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