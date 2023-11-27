حملة المرشح الرئاسي السيسي تشارك بمؤتمر جماهيري في الشرقية (فيديو وصور)

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة منيا القمح لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، بحضور أعضاء الحزب، وكبار الشخصيات العامة، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة، وعدد كبير من فئات الشعب المصري.

أعضاء ومنسقو الحملة الرسمية يشاركون في مؤتمر لدعم المرشح السيسي

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الجماهيري الحاشد برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية وبحضور وسام صبري وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ ولفيف من ولفيف من رجال الدين المسيحي والإسلامي وأعضاء النواب والشيوخ.

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مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر، فيتو



ووجه المستشار محمود فوزى الشكر لحزب مستقبل وطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد والذى شهد حضور الالاف من أهالي محافظة الشرقية بمختلف الاعمار لدعم المرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي يعكس القدرات التنظيمية للحزب الكبيرة موضحا أن هذا الحشد والدعم لمرشحنا يرجع لسبب أساسي وهو أن مرشحنا مخلص في عمله ولديه الرغبة الصادقة لوضع مصر والمصريين دائما في المكانة التي تليق بهم.

مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر، فيتو



وأكد رئيس الحملة، أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عديدة في جميع المجالات موضحا أن المرحلة الصعبة من بناء الوطن قد مرت وشملت مشروعات البنية التحتية ومشروعات اقتصادية ضخمة وتدشين العديد من المبادرات الصحية ومبادرة حياة كريمة وغيرها، مؤكدا أن الإنجازات لم تكن أن تتحقق بدون قيادة حكيمة وواعية قادرة على مواجهة جميع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية سواء في الداخل أو الخارج.

مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر، فيتو



وأشار فوزى أن موقف مصر في القضية الفلسطينية كان واضحا منذ البداية وهولا لتصفية القضية الفلسطينية ولا لتهجير أهالي غزة لسيناء الحبيبة وأن الرئيس نبه العالم بأن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية موضحا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الإنسان من حيث التعليم والثقافة والصحة والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر، فيتو



عقوبات يتعرض لها الناخب خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، عدد من العقوبات لمواجهة الجرائم والمخالفات التي قد تحدث خلال فترة التصويت بالانتخابات.

وجاء من بين تلك العقوبات، عقوبة بالحبس سنتين لمن يرتكب عددًا من المخالفات في الانتخابات الرئاسية مثل أن اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أي ورقة تؤدي إلى تعطيل الانتخاب.

مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر، فيتو



قانون الانتخابات الرئاسية

ونصت المادة ٥١ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.



انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام ( 1 و2 و3 ) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ضوابط التصويت بالخارج

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر، فيتو



اجتماعات مع السفراء لتصويت المصريين بالخارج

وفي هذا السياق، عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.

كما سبق هذه اللقاءات، قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء ورؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.