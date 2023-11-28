تنبيه عاجل من التعليم للمعلمين بمدارس لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع المعلمين بمدارس لجان الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل على مستوى الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات.

Advertisements

تدريس المقررات الدراسية

كما وجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهم:

المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي رمز "النجمة".

المرشح محمد فريد سعد زهران رمز "الشمس".

المرشح عبد السند حسن محمد يمامة رمز "النخلة".

المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر رمز "السلم".

موعد بدء الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية

وبدأت فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل.

بينما تتوقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للانتخابات في الداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

ضوابط الدعاية الانتخابية

وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.