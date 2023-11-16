الجدول الزمني للإجراءات المتبقية في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية، انطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، الخميس الماضي، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحين بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

الإجراءات الانتخابية

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يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما سيكون موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.



- يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية في الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل.

- تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.



- ستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

- يتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.



- تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.



- حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.



- تضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.



- تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.



- تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.



- تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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