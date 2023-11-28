"الشيوخ " يدعو المصريين بالخارج إلى الاحتشاد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج إلي الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها في الخارج بعد أيام، والمحدد لها 1،3،2 ديسمبر المقبل، بجميع القنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم.

سفراء الوطن



وأكد أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم أن المصريين في الخارج هم سفراء الوطن، قدموا الكثير لبلدهم، والآن هم علي موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهوريه، في توقيت مهم تمر فيه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، باحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من اجل وطن آمن ومستقر.

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وأضاف أبوشقة بأن حق الانتخاب من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن وحرص عليها المشرع الدستوري، واحاطه بعدد من الضمانات وان المشاركة تاتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية.

المارثون الانتخابى



وتابع أبوشقة بأن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة قامت بدور كبير في التجهيز لهذا المارثون الانتخابي الكبير، منذ بداية الاعلان عن فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الاجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافيه.

الانتخابات الرئاسية

الإنتخابات الرئاسة ، تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج فى الإنتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر القادم فى 121 دولة حول العالم وفق القواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة.

و بمناسبة قرب بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، يتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريين في الخارج

ودعا وزير الخارجية فى تصريحات صحفية يوم الثلاثاء المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

متابعة الانتخابات

و ثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

البعثات المصرية بالخارج

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.