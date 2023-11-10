إحالة دراسة عن أسواق الكربون للحكومة، حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع

شهدت الجلسات العامة لـ مجلس الشيوخ الأسبوع المنقضى الموافقة علي تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مصر بدأت العمل على توليد الطاقة من خلال الطواحين الهوائية، مشيرا إلى أن تعميم مثل هذه الأجهزة والوسيلة الجديدة مكلفة للغاية.

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مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

وشدد على ضرورة العمل على الوصول لنوع من الاتفاقيات الجماعية بين الدول الجادة في تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج بالحصول على أنماط الطاقة الجديدة بأسعار مخفضة.

التغيرات المناخية أصبح يعلم بها الجميع

من جانبه أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية أصبح يعلم بها الجميع حتى المواطن العادي.

الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل

ولفت إلى أن الجميع يشعر بالتغيرات المناخية في كل شيء، حتى الفلاح في الإنتاج أصبح مختلفا، قائلا: لذلك درجة الاهتمام أصبحت كبيرة، وأصبحت الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل، إلا أن الإشكالية في أنها الأعلى تكلفة.

الدول المتقدمة السبب في ظاهرة التغيرات المناخية

وأوضح الخولي، أن الدول المتقدمة هي التي تسببت في ظاهرة التغيرات المناخية وزيادة الانبعاثات، وفي المقابل الدول النامية لا تستطيع أن تتحمل اقتصاديا التداعيات السلبية لهذه التغيرات، لاسيما وأنها ليست السبب في الأزمة.

نقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك حلولا على الحكومة العمل من خلالها وفي مقدمتها الضغط بالتعاون مع الدول النامية على الدول المتقدمة بصفتها السبب في ظاهرة التغيرات المناخية، في شأن نقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتوسع فيها لتحقيق التضافر في مواجهة الظواهر السلبية للتغيرات المناخية.

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بإضافة هذه التوصية إلى تقرير اللجنة لتحقيق الاستفادة القصوى من الدول المتقدمة في هذا الشأن.

من جانبه أكد النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن اللجنة راعت هذه التوصية بالفعل وتم إدراجها في الدراسة.

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك تقييما للمخلفات الطبية وذلك بناء على قانون المخلفات كما أن الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

وأضافت فؤاد، أنه فيما يخص استخدام الطاقة الشمسية فهناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية وحصلنا على تمويل من بنك التنمية الإفريقي.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "أثمن المجهود المبذول من النائب عمرو عزت فى إعداد هذه دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، والمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة أن ندخل فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة.

التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.

مواجهة آثار تغير المناخ

وأشارت إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، قائلة: على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق في العمل على التنمية.