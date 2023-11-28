نادية زخاري: 7 ملايين سيدة تعانى من العنف في مصر

فى إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى"، نظمت لجنة البحث العلمى بالمجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ندوة تحت عنوان " التنشئة الاجتماعية وتكريس العنف الموجه للمرأة ".

وشهد اللقاء حضور الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس ووزيرة البحث العلمى الأسبق، والدكتورة نور شفيق الجندى مقرر مناوب لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة والباحث التكنولوجيا الحيوية فى مجال البترول والبيئة والمستشار العلمى للأمانة العامة لاتحاد قيادات المرأة العربية، والدكتورة هبة جمال عابدين عضو لجنة البحث العلمي والمستشار الدكتور بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وياسمين صالح أخصائى نفسى بمكتب شكاوى المرأة.

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واستعرضت الدكتورة نادية زخارى دور المجلس واختصاصاته وجهود مكتب شكاوى المرأة لتوفير الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف، وتقديم خدمات متعددة من خلال الخط الساخن 15115 أو بالحضور لمقراته، بجانب الحصول على المعلومات والاستشارات القانونية والدعم النفسي والإحالة لجهات الاختصاص من خلال مجموعة مدربة من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين.

وتحدثت زخارى عن أنظمة إحالة المرأة والفتاة ضحايا العنف وتحسين الخدمات الصحية والعدالة والشرطية والاجتماعية، موضحة أنه العنف ضد السيدات والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم مما يعتبر عائقًا كبيرًا أمام حصول المرأة على حقوقها وتمكينها.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

7 ملايين سيدة تعانى من العنف فى مصر

وأكدت أن حجم العنف ضد المرأة يترجم إلى تكاليف باهظة للغاية، حيث تشير دراسة وطنية حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر عام 2015 إلى نحو 7 ملايين سيدة تعاني من العنف بجميع أشكاله سنويًا، وتتكلف السيدات وأسرهن نحو 2.17 مليار جنيه سنويًا للتغلب على العنف وآثاره.

وأكدت الدكتورة نور شفيق الجندى، أن ما يحدث فى الشرق الأوسط سيؤدي إلى عديد من المشاكل البيئية التي تؤثر بالسلب على المرأة وتزيد من العنف ضدها فالحروب تسبب تلوث الهواء والماء والتربة التلوث الضوضائي أو السمعي والبصري.



وحذرت شفيق من الإفراط فى استخدام الوقود بأنواعه في هذه الحروب لأنه يسبب تلوث الهواء وزيادة غازات الاحتباس الحراري مما يزيد من مشكلات التغيرات المناخية، وأنه وفقًا لتقدیرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشير إلى أن 80 % من المشردين بسبب تغير المناخ هم من النساء مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي فتكثر عمليات الاغتصاب مقابل تمكين النساء من الغذاء والماء، أو السماح لهن باستكمال نزوحهن وانتقالهن إلى أماكن بديلة أو مقابل عدم قتل أو خطف أبنائهن.

لجنة البحث العلمي بقومى المرأة، فيتو

250 ألف حالة وفاة كل عام بسبب سوء التغذية

وقالت مقرر مناوب لجنة البحث العلمى، إنه وفقًا لدراسة صدرت عن منظمة الصحة العالمية، فيسبب تغير المناخ في الفترة من عام 2030 إلى عام 2050، لنحو 250 ألف حالة وفاة كل عام بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، وأن تغير المناخ يؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة، كما أن مخاطر التلوث تؤدي إلى عواقب صحية سلبية على الرضاعة والحمل والولادة، لافتة إلى أنه على سبيل المثال تتسبب مياه الشرب الأكثر ملوحة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في ولادات مبكرة ووفيات أمهات وأطفال حديثي الولادة، والنساء أكثر تعرضًا للوفاة من جراء وقوع كارثة مناخية بمعدل يبلغ 14 مرة مقارنة بالرجال.

وأكدت الدكتورة هبة جمال عابدين على دور التنشئة الاجتماعية وتكريس العنف الموجه للمرأة، والتى تنبثق فكرته من حياتنا اليومية والممارسات الحياتية اليومية وتأثيراتها على تشكيل ثقافة الفرد وتهيئته للتفاعل والتوائم مع الظروف المجتمعية المحيطة به، ودور المؤسسات المجتمعية فى تكريس العنف من خلال النماذج والصور والرؤى التي تقدمها للفرد منذ نشأته وتأثيرها على طريقة تفاعله واندماجه فى المجتمع، موضحة أنه كلما كان العنف الممارس تجاه المرأة يلعب دورا فى تلك الرؤى والممارسات كلما ترسخ لدى الفرد باعتباره أمر طبيعى.

وخلال اللقاء تم عرض كلمة للدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى منظمة التعاون الإسلامى الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية، والتى تحدثت خلالها عن الظروف وحجم المعاناة التي تمر بها المرأة الفلسطينية.

وعرضت ياسمين صالح اختصاصات مكتب الشكاوى فى ضوء قانون تنظيم عمل المجلس ورسالة مكتب الشكاوى وأهدافه، والإطار المؤسسي لمكتب الشكاوى وبروتوكولات التعاون مع الجهات الشريكة مثل ( الأزهر الشريف والنيابة العامة ووزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والطب النفسي بالقصر العيني )، وتدخلات مكتب شكاوى المرأة وتوضيح قنوات استلام الشكوى من خلال التواصل المباشر لفروع مكتب الشكاوى فى القاهرة والمحافظات، أوعن طريق الخط الساخن ١٥١١٥ ورسائل الواتس آب ورسائل صفحة المجلس القومى على الفيسبوك، مع توضيح دور الخدمة النفسية ووحدة الدعم النفسى والاجتماعى فى دراسة الشكوى وتقديم الدعم النفسي الأولي للشاكية وتحديد سبل التدخل اللازمة لكل شكوى.