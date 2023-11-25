السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

بالتفاصيل، جهود مصر فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة،
العنف ضد المرأة، فيتو

اليوم يصادف 25 نوفمبر وهى بداية حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى العالم، وحققت مصر جهودا عظيمة فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة فيما يخص حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها.

وتبنت مصر مجموعة إجراءات وسياساتٍ تنفيذيةٍ من بينها قرار رئيس مجلسِ الوزراء لعام ٢٠٢١ باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ لحمايةِ المرأة من العنف،  بهدف تسريع كافة الاجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، كما تم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، استرشادًا بالنموذج الدولي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

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وكانت مصر من أول ١٠ دول تم اختيارها من الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف، وتستهدف حزمة الخدمات كل من وزارت (العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات المعنية). 

ميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة

وتضمنت الآليات والسياسات ميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و٣ عيادات للطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليهن من النساء في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.

وتم مأسسة البرامج التدريبية لمقدمي الخدمات والعاملين علي انفاذ القانون والسلطات المختصة.. حيث يتم تدريب المعنيين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأطقم الطبية وممثلي وحدات مناهضة العنف.

 

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيتو 

 

القضاء على ختان الإناث في مصر

كما تم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء علي ختان الاناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والتي تعمل علي توحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني. واثمرت جهود اللجنة الوطنية لانخفاض شهدته مصر في نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر  ١٩ سنة من ٢١٪ عام ٢٠١٤ الي ١٤٪ عام ٢٠٢١. 

مكافحة العنف الالكتروني والسيبراني ضد المرأة والفتاة

واطلقت مصر عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الالكترونية لمكافحة العنف الالكتروني والسيبراني ضد المرأة والفتاة، مثل: "حملة اتكلمي"، حملة حاسبوا علي كلامكوا"بالشراكة مع منصة الانستجرام، "حملة تمكين النساء للشعور بالأمان على الانترنت " بالشراكة مع منصة فيس بوك، بالإضافة الي فيديوهات مصورة مع مشاهير بمصر يدعمون المرأة لضمان سلامتهن على الانترنت، شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ دورات تدريب مدرب بعنوان "المواطنة الرقمية والابتزاز الالكتروني". إضافة الى تعاون فيس بوك لوضع سياسات لحماية المرأة من العنف الالكتروني وسبل الاستخدام الأمن على منصات التواصل الاجتماعي والتعاون مع منصة يوتيوب للعمل علي التعريف بسبل الحماية من الجرائم علي هذه المنصة.

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في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الصحة العالمية: 30% من النساء يتعرضن للعنف

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فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، مايا مرسي للأمم المتحدة: أوقفوا قتل النساء والأطفال

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