الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

مبادرة كلنا واحد،فيتو
مبادرة كلنا واحد،فيتو

 تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

 وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا –6 معارض رئيسية–37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

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كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

وتوفر وزارة الداخلية  كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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الادارة العامة لشرطة التموين والتجا الإدارة العامة لشرطة التموين التموين والتجارة السيارات الخاصة السلاسل التجارية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية باسعار مخفضة

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