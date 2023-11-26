شعبة المواد الغذائية تكشف سبب فشل مبادرة تخفيض الأسعار

ارتفاع أسعار السلع، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن المنتجين والتجار لم يلتزموا بتعهداتهم في مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، ولم يقوموا بضخ الكميات المتفق عليها من السلع، لذلك المبادرة لم تحقق أهدافها.

احتكار السلع والسكر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": التجار قاموا بتخزين المنتجات ومن بينها السكر وتسببوا في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.



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السعر العادل للسكر

ولفت إلى أن السعر العادل لكيلو السكر 27 جنيها، وهو يحقق الربح للمنتج والتاجر، فليس هناك مبرر لوجود نقص كبير في السلعة وارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيها وأكثر.



موعد انتهاء أزمة السكر

وأشار إلى أن من المتوقع انتهاء أزمة السكر ما بين شهر إلى شهرين مع دخول المحصول الجديد من قصب السكر.

وزير التموين يلوح بفرض التسعير الجبري لمواجهة أزمة ارتفاع سعر السكر

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل لفرض التسعيرة الجبرية لسلعة السكر، في حال استمرار أزمة ارتفاع أسعاره.



ومنح وزير التموين السوق مهلة نحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وانتهاء الأزمة، وإلا سيتم التدخل لفرض التسعيرة الجبرية، مشيرا إلى أن أزمة السكر تعود إلى عدم انتظام التوزيع، فضلا عن قيام بعض التجار بالحصول على سعر الطن بـ24 ألف جنيه ويتم البيع للمستهلك بـ40 جنيها للكيلو.

حق رئيس مجلس الوزراء الحق في فرض التسعير الجبري



جدير بالذكر أن القانون منح رئيس مجلس الوزراء الحق في فرض التسعيرة الجبرية، لفترة معينة لضبط السوق في حال وجود إشكالية بشأن سلعة معينة.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية



وتنص المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.

ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.

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