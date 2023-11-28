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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 28-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 66 إلى 70 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 55 إلى 65 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 200 إلى 300 جنيه، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 65 إلى 105 جنيهات.

وتراوح سعر مكرونة خليجي من 55 إلى 75 جنيهًا، مكرونة سويسي من 65 إلى 105 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح  سعر كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، سابيا من 200 إلى 300 جنيه، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 75 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا،  سعر كاليماري من 200 إلى 300 جنيه، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 95 إلى 185 جنيهًا، بربون ممتاز من 70 إلى 86 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 67 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الثلاثاء، سعر جمبري طازج متوسط الحجم من 195 جنيهًا إلى 295 جنيهًا، جمبري جامبو من 410 إلى 480 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 320 إلى 380 جنيهًا.

وتراوح سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 100 جنيه.

وتراوح سعر وقار من 70 إلى 130 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالدقهلية

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أسعار الأسماك اليوم الإثنين 27-11-2023 في قنا

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.

 

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