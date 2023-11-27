الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين 27-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الإثنين، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 69 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 52 إلى 62 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

Advertisements

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

 وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 210 إلى 290 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات.

وتراوح سعر مكرونة خليجي من 55 إلى 85 جنيهًا، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح  سعر كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، سابيا من 210 إلى 290 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا،  سعر كاليماري من 210 إلى 290 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 95 إلى 185 جنيهًا، بربون ممتاز من 75 إلى 85 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، سعر جمبري طازج متوسط الحجم من 195 جنيهًا إلى 295 جنيهًا، جمبري جامبو من 420 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 410 جنيهات.

وتراوح سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 80 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات.

وتراوح سعر وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا.

txt

أسعار الأسماك اليوم الإثنين 27-11-2023 بالدقهلية

txt

أسعار الأسماك اليوم، 490 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجمبري في سوق العبور

 

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك اسعار الاسماك اليوم اسعار البلطى أسماك البلطي البلطي الاسواني سمك البلطي سعر فيليه بلطي سمك موسى سوق الجملة سوق العبور فيليه بلطي

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم، سمك البلطي يرتفع لـ 62 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، 180 جنيهًا أقل سعر لكيلو سمك كاليماري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سعر كيلو البلطي يسجل 61 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، السبيط يسجل 280 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سمك مكرونة يسجل 95 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البوري 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، 110 جنيهات أعلى سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 5 أنواع في سوق العبور

الأكثر قراءة

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

بعد تحريرها من يد الحوثيين، تركيا تفجر مفاجأة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بخليج عدن

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

مرتديا سترة واقية، إيلون ماسك يتجول مع نتنياهو في أحد المواقع التي تم مهاجمتها في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

زغلول صيام يكتب: هو ينفع منتخب مصر يواجه فريق أولمبي حتى لو كان السعودية!

المصريون بين التوك توك والتيك توك.. عوالم موازية ومليارات مهدرة.. أخلاقيات ضائعة وحكومات عاجزة وإحصائيات صادمة

هيئة الدواء تحذر من تأثير منتجات الألبان على تناول المضادات الحيوية

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالمعاناة والمرض والفقر

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية