الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 490 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجمبري في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 26-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأحد، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 69 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 52 إلى 62 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

Advertisements

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأحد

 وسجل سعر شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 210 إلى 290 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة خليجي سعر من 55 إلى 85 جنيهًا، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر كاليماري من 210 إلى 290 جنيهًا، سعر كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، سابيا من 210 إلى 290 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا،  حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 95 إلى 185 جنيهًا، بربون ممتاز من 75 إلى 85 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأحد

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، سعر جمبري طازج متوسط الحجم من 195 جنيهًا إلى 295 جنيهًا، جمبري جامبو من 420 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 410 جنيهات.

وتراوح سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 80 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات.

وتراوح سعر وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

txt

أسعار الأسماك اليوم الأحد 26-11-2023 بالدقهلية

txt

أسعار الأسماك اليوم الأحد 26-11-2023 في قنا

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك اسعار الاسماك اليوم أسماك البلطي اسعار البلطى السمك البلطي سعر فيليه بلطي سمك البلطي سمك موسى سوق الجملة اليوم سوق العبور اليوم فيليه بلطي سعر الجمبري سعر البوري سعر البلطى

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، 11 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار البلطي بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع سعر 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 5 أنواع في سوق العبور

الأكثر قراءة

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

الاحتلال يكرم حسين فواز لقتله عشرات الفلسطينيين في غزة، هرب من الأسر فأصابته المقاومة

«باي مايا» وداع القسامي لأسيرته الإسرائيلية يتصدر التريند، والنشطاء: أصابت العدو في مقتل

سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط احتلال إسرائيلي أثناء عبوره لغزة (فيديو)

مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تأجيل نظر معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

إحالة قضية الراقصة الشهيرة حورية إلى المحكمة الاقتصادية

تعيين نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية وأبوالنمرس

Advertisements

منوعات

المزيد

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

من 134 إلى 530 ألف جنيه.. رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

تفسير حلم الحجامة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية