الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الأسماك اليوم الإثنين 27-11-2023 بالدقهلية

الأسماك اليوم، فيتو
الأسماك اليوم، فيتو

  أسعار الأسماك، تواصل أسعار الأسماك اليوم الإثنين استقرار أسعارها، بجميع منافذ وشوادر الأسماك في محافظة الدقهلية.

وتقدم "فيتو" أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

أسعار الجمبري

سعر كيلو الجمبري الصغير من 100 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الوسط من 150 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الجامبو من 300 يصل إلى 370 جنيها.

سعر كيلو الجمبري المجمد 140 جنيها.

Advertisements

أسعار الأسماك بالدقهلية

سمك البلطي الأسواني ما بين 40 إلى 80 جنيهًا

فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 125 جنيها.

سعر سمك الموزة ما بين 60 إلى 75 جنيهًا.

سعر السبيط والكاليماري بين 170 جنيها و250 جنيها.

سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيها.

سعر كيلو القراميط 50 إلى 85 جنيها.

سعر كيلو الكاليماري 80 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

 سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 140 جنيها.

سعر السردين المجمد 40 إلى 60 جنيها.

سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه.

سعر كيلو سمك البلطي

سعر كيلو سمك البلطي من 40 إلى 80 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي من 55 إلى 95 جنيها.

سعر كيلو البوري من 60 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 125 جنيها.

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

آخرهم سهر الصايغ.. فنانون تعرضوا لحوادث سير في 2023 (فيديو جراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار السلع الغذائية أسعار الأسماك بالدقهلية اسعار الاسماك اليوم أسعار الأسماك اسعار الجمبرى اسعار السلع أسماك البلطي سعر سمك المكرونة كيلو سمك البلطي محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع طفيف في أسعار الذهب، انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي، والبورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

الأكثر قراءة

طائرة إيلون ماسك الخاصة تهبط في إسرائيل، وزيارة مرتقبة لقطاع غزة

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27-11-2023 في بداية التعاملات

إقالة ضابطين بجيش الاحتلال بسبب انسحاب سريتهما من معركة غزة

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

أول مطرب يزور غزة و3 سنين قضاها لتحضير عمل فني ومات قبل تنفيذه.. جوانب من حياة عامر منيب (فيديو جراف)

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

الأهلي، رضا سليم يواصل التأهيل اليوم

مواجهة ساخنة في خليج عدن، صواريخ الحوثيين تستهدف مدمرات أمريكية بعد إنقاذ سفينة إسرائيلية

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

500 معلم متطوع، شاب مصري يفتتح "مدرسة أونلاين" لمساعدة الطلاب الفلسطينيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

أول مطرب يزور غزة و3 سنين قضاها لتحضير عمل فني ومات قبل تنفيذه.. جوانب من حياة عامر منيب (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية