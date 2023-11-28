رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "جيت متأخر" على يوتيوب (فيديو)

طرح النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان "جيت متأخر"، وذلك ضمن برنامجه الغنائي الذي يطرحه مع نهاية العام الجاري.

أغنية جيت متأخر

وأغنية "جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوي علي.

كلمات أغنية جيت متأخر

وتقول كلمات الأغنية: "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز ايه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها

ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين".

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