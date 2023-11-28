الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "جيت متأخر" على يوتيوب (فيديو)

أغنية جيت متأخر،
أغنية جيت متأخر، فيتو

 طرح النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان "جيت متأخر"، وذلك ضمن برنامجه الغنائي الذي يطرحه مع نهاية العام الجاري.

أغنية جيت متأخر

وأغنية "جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوي علي.

 

 

كلمات أغنية جيت متأخر

 وتقول كلمات الأغنية: "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز ايه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها 
ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين
ده انا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين". 

Advertisements

أغنية لأول مرة على المسرح وديو مع رامي جمال، مفاجآت إليسا في حفلها بالسعودية (فيديو)

رامي جمال ينشر فيديو لطفل يبدع في قراءة القرآن ويطلب من شيخ الأزهر تبنيه (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أغنية جيت متأخر كلمات أغنية جيت متأخر رامي جمال يوتيوب اغاني رامي جمال

مواد متعلقة

رامي جمال يكشف كواليس الديو مع إليسا خلال حفلها بموسم الرياض (فيديو)

رامي جمال يغازل زوجته في عيد ميلادها

الأكثر قراءة

3 تكليفات رئاسية جديدة اليوم لوزير العدل

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

الأهلي يحذر محمد عبد المنعم، تعرف على التفاصيل

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

استقالة رئيس تحرير الطريق احتجاجا على التصرفات غير المسئولة لإدارة الجريدة

السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بمواعيد الانتهاء من مدينة العدالة

الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حاول الهرب من أفقر دولة في أوروبا، مهاجر يتجمد حتى الموت

تعلمت الأبجدية وعمرها 18 شهرًا، أمريكية أذكى طفلة في العالم

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شوربة العدس فى الشتاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية