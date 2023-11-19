أغنية لأول مرة على المسرح وديو مع رامي جمال، مفاجآت إليسا في حفلها بالسعودية (فيديو)

قدمت الفنانة اللبنانية إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية، بمشاركة الفنان وائل كفوري.

مفاجآت حفل إليسا بالسعودية

وقدمت إليسا للجمهور السعودي العديد من المفاجآت خلال حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية مع وائل كفوري على مسرح محمد عبده.

وتألقت إليسا بأغنية "أنا بتمايل على الـ Beat”، حيث إنها غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد طرحها منذ فترة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

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ومن أبرز مفاجآت إليسا في حفلها، مشاركة رامي جمال في الحفل، وقدم الثنائي عددا من الديوهات الغنائية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أسعار تذاكر إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض

وطرحت الشركة المنظمة لحفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض تذاكر الحفل، وجاءت الفئات كالآتي: الفئة الأولى 1438 ريالا سعوديا والفئة الثانية 1035 ريالا سعوديا، والفئة الثالثة 862 ريالا سعوديا، والفئة الرابعة سعرها 575 ريالا سعوديا.

ألبوم إليسا الجديد

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".