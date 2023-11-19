رامي جمال يكشف كواليس الديو مع إليسا خلال حفلها بموسم الرياض (فيديو)
رامي جمال، كشف المطرب رامي جمال كواليس الديو الذي قدمه بالأمس مع المطربة اللبنانية إليسا خلال حفلها في موسم الرياض.
وقال رامي جمال في لقاء مع برنامج ET بالعربي: "كنت خارج من حفل ليلة الدموع، وفي اليوم التالي جاءت زوجتي إلى السعودية وأردت أن نخرج معا وقلت لـ إليسا سنكون ضيوفك في حفلة الليلة فقالت لي: ستغني معي الليلة دون ترتيب أو تخطيط، وسعدت جدا بهذا".
كانت إليسا أحيت أمس حفلا في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد عبده، بحضور جماهيري كبير ضمن فعاليات موسم الرياض.
حفل إليسا في السعودية
وغنت إليسا خلال الحفل عددا من أغنياتها الشهيرة من بينها “أنا وبس”، وسط تفاعل من الجمهور.
وتألقت إليسا بأغنية "أنا بتمايل على الـ Beat”، حيث إنها غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد طرحها منذ فترة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.
ألبوم إليسا الجديد
وكانت إليسا، قد كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.
في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".
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