الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رامي جمال يكشف كواليس الديو مع إليسا خلال حفلها بموسم الرياض (فيديو)

إليسا ورامي جمال،
إليسا ورامي جمال، فيتو

 

رامي جمال، كشف المطرب رامي جمال كواليس الديو الذي قدمه بالأمس مع المطربة اللبنانية إليسا خلال حفلها في موسم الرياض.

 

وقال رامي جمال في لقاء مع برنامج ET بالعربي: "كنت خارج من حفل ليلة الدموع، وفي اليوم التالي جاءت زوجتي إلى السعودية وأردت أن نخرج معا وقلت لـ إليسا سنكون ضيوفك في حفلة الليلة فقالت لي: ستغني معي الليلة دون ترتيب أو تخطيط، وسعدت جدا بهذا".

 

كانت إليسا أحيت أمس حفلا في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد عبده، بحضور جماهيري كبير ضمن فعاليات موسم الرياض.

Advertisements

 

حفل إليسا في السعودية 

وغنت إليسا خلال الحفل عددا من أغنياتها الشهيرة من بينها “أنا وبس”، وسط تفاعل من الجمهور.

وتألقت إليسا بأغنية "أنا بتمايل على الـ Beat”، حيث إنها غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد طرحها منذ فترة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

 

ألبوم إليسا الجديد 

وكانت إليسا، قد كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

 

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إليسا رامي جمال حفلات موسم الرياض الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

إليسا: الجمهور السعودي ذواق ويستمتع بوجودي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

سعر جرام الذهب الآن، اتجاه المؤشر العالمي للمعدن الأصفر مساء اليوم الأحد 19-11-2023

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص عمل في 21 جهة حكومية

حماس تكشف سر الرواية الإسرائيلية المضللة بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

صفحة الأهلي تحتفل بتألق الشناوي مع المنتخب بطريقة خاصة (صورة)

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في موسم الرياض

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

عصام كامل يكشف عن مصير أسود للاحتلال الإسرائيلي لقرن قادم (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟.. الإفتاء تجيب

أهمها الصلاة علي النبي، مجموعة من أدعية الرزق الحلال

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية