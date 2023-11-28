الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

طريقة عمل القهوة الفرنساوي، لذيذة ومميزة ومذاقها لا يقاوم

القهوة الفرنساوى،
القهوة الفرنساوى، فيتو

طريقة عمل القهوة الفرنساوي، القهوة الفرنساوى من طرق تحضير القهوة الشهيرة على مستوى العالم، ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل القهوة الفرنساوي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية، تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل القهوة الفرنساوي.

مكونات عمل القهوة الفرنساوي:-

ملعقة بن سادة

كوب لبن حليب

2 ملعقة سكر

طريقة عمل القهوة الفرنساوي:-

  • نحضر كنكة ونضع بها اللبن الحليب ونضع عليه السكر والبن ونقلب جيدا.
  • ثم نرفع الخليط على النار ونقلب، ثم نترك القهوة حتى الغليان.
  • ثم نصب القهوة فى كوب التقديم وتقدم ساخنة.

ويمكن تحضير القهوة الفرنساوي بمذاق غني وفاخر

مكونات عمل القهوة الفرنساوي الفاخرة:-

ملعقة بن سادة

كوب إلا ربع لبن حليب

ربع كوب كريمة حلوى 

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2 ملعقة سكر

طريقة عمل القهوة الفرنساوي الفاخرة:-

  • نحضر كنكة ونضع بها اللبن الحليب والكريمة ونضع عليه السكر والبن ونقلب جيدا.
  • ثم نرفع الخليط على النار ونقلب، ثم نترك القهوة حتى الغليان.
  • ثم نصب القهوة فى كوب التقديم وتقدم ساخنة، بجانب قطع الشيكولاتة.
طريقة عمل القهوة الفرنساوي، فيتو 

فوائد القهوة

وهناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول القهوة، ومن فوائد القهوة:-

  • شرب كوب من القهوة في بداية يومك يجعلك أكثر ذكاءً، حيث أن القهوة تحفز وظيفة الدماغ، وهذا يساعد على تحسين الذاكرة، وتحسين مستوى التركيز.
  • أكدت الدراسات أن شرب كوب من القهوة يوميا يقي من مرض الزهايمر.
  • الاكتئاب أصبح الآن مرض العصر، ويصيب كل الفئات العمرية، ولا يجب الاستهانة به، لأنه قد يصل بصاحبه إلى حد الانتحار، وتعد القهوة الصباحية من العوامل التي تساعد على منع الاكتئاب الخفيف والمشاعر السلبية، حيث أن القهوة تعمل على القضاء على الإجهاد والتوتر في جسمك، ولكن على ألا يزيد مقدارها في اليوم عن كوبين فقط.
  • ترفع نسبة حرق الدهون بالجسم وبالتالي مهمة لإنقاص الوزن.
  • تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ما يجعلها تقوى المناعة وتهاجم الخلايا التالفة.
  • تنشط المخ وتساعد على التركيز.
  • تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بمهامه.
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فوائد القهوة للبشرة، تحارب علامات الشيخوخة والتقدم في العمر

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فوائد القهوة الخضراء، مهمة للصحة ولكن يجب تناولها بحذر

شروط تناول القهوة 

ويحظر الإكثار من تناول القهوة، حيث أن الإكثار من تناولها يأتي بالعكس تماما، ويسبب التوتر وعدم الاتزان.

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