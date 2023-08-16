الأربعاء 16 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل القهوة باللبن، مذاقها مميز وسهلة التحضير

القهوة باللبن، فيتو
القهوة باللبن، فيتو

طريقة عمل القهوة باللبن، القهوة باللبن أو ما تعرف بالقهوة الفرنساوي، وهي طيبة المذاق وعشاقها كثيرون وتقدم بنكهات مختلفة.

وطريقة عمل القهوة باللبن، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها، بمكونات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل القهوة باللبن، فيتو

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل القهوة باللبن.

مكونات عمل القهوة باللبن:

كوب لبن حليب.

ملعقة ونصف بن.

السكر حسب الرغبة.

طريقة عمل القهوة باللبن:

  • نحضر الكنكة ونضع بها اللبن والقهوة والسكر ونقلب جيدًا.
  • ثم نرفع الخليط على النار الهادئة ونتركها حتى الغليان.
  • ثم نصبها فى كوب التقديم وتقدم ساخنة.

وهناك طريقة أخرى لعمل القهوة باللبن.

مكونات عمل القهوة:

نصف كوب لبن حليب

نصف كوب ماء

ملعقة بن

السكر حسب الرغبة

طريقة عمل القهوة:

  • نحضر كنكة ونضع بها جميع المكونات ونقلب جيدًا.
  • ثم نرفع الخليط على النار الهادئة ونتركها حتى الغليان.
  • ثم نصبها فى كوب التقديم وتقدم ساخنة.

 

طريقة عمل القهوة باللبن بالنكهات المختلفة 

ويمكن عمل القهوة باللبن بالنكهات المختلفة مثل البندق والفانيليا والكاكاو، وتباع هذه النكهات بالسوبر ماركت، وفي محال البن.

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فوائد القهوة

الدراسات أثبتت أن القهوة تحمي من هبوط القلب لأنها تنشط الدورة الدموية، ويفضل تناول كوب أو اثنان من القهوة على مدار اليوم للاستفادة منها، وعدم الإكثار عن هذه الكمية حفاظا على صحة الجسم لأن كل شئ يزيد عن حده ينقلب العكس.

فوائد القهوة هنا لا يقتصر على القهوة التركي فقط، بل جميع أنواع القهوة المعروفة وكذلك زيادة أو نقصان السكر بها لا يؤثر في فوائدها، بشرط أن لا تزيد كمية القهوة المتناولة عن ٢ كوب أو فنجان فى اليوم.

يذكر أن القهوة تساعد على حرق الدهون حيث تظهر العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون ويعزز معدل التمثيل الغذائي، كما يمكن أن يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين وإطلاق الأحماض الدهنية من أنسجة الدهون، وبالتالي يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء البدني.

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فوائد القهوة الخضراء، تحمي من السرطان وتنقص الوزن وتخفض السكر

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كما أن القهوة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين، كما أنها تعتبر من أهم وسائل محاربة الاكتئاب وتجعلك أكثر سعادة، يبدو أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، وقد تساهم بشكل أو بآخر في التقليل من خطر الانتحار.

 

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