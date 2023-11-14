فوائد القهوة للبشرة، تحارب علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، فكوب من القهوة لا يعزز مستويات الطاقة لديك في الصباح فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين بشرتك المتعبة، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحمي بشرتك وجلدك كله من الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا البشرة.





فوائد القهوة للبشرة

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن فوائد القهوة للبشرة مذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

يقلل من تلف الجلد

الكافيين هو مركب كيميائي معروف يرتبط بقدرة عالية على مضادات الأكسدة. يساعد نشاط الكافيين المضاد للأكسدة على تحييد الجذور الحرة. وبالتالي، يمكن للقهوة أن تحمي خلايا بشرتك من الأضرار الناجمة عن السموم البيئية مثل التلوث والدخان والمبيدات الحشرية.

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يحارب علامات الشيخوخة

قد يبطئ الكافيين من تأثيرات التشيخ الضوئي. يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى انهيار الكولاجين الموجود في بشرتك ويؤدي إلى ظهور العيوب والتجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية. ومع ذلك، عند تطبيقها موضعيًا، يُعتقد أن القهوة تقلل من هذه الآثار الضارة على الجلد.

تقلل من السيلوليت ويشد الجلد

يساعد الكافيين على تحسين مرونة الجلد ويعمل كعنصر مضاد للسيلوليت، كما أنه قد يقلل من التراكم الزائد للدهون في خلايا الجلد، وبالتالي يحتمل أن يشد الجلد.

كما يحفز الكافيين الأدينوزين الحلقي أحادي الفوسفات (cAMP)، وهو منظم رئيسي للوظائف داخل الخلايا والتمثيل الغذائي. وهذا قد يساعد أيضًا في تنظيم تراكم الدهون.

يحميك من سرطان الجلد

تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد. وقد يكون لخصائص القهوة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات دور في هذا الصدد.

تقلل من حب الشباب

تحتوي القهوة على الميلانويدينسي وحمض الكلوروجينيك (CGA)، والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات. هذه قد تساعد في تقليل التهاب الجلد وحب الشباب.

قناع القهوة والحليب للوجه

قناع القهوة للوجه سيقشر بشرتك ويبقيها ناعمة وسلسة. قد يكون للحليب آثار مهدئة على الجلد.

يستخدم قناع الوجه هذا 3 مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

المكونات والطريقة

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

1 إلى 2 ملاعق كبيرة من الحليب

اخلطي القهوة المطحونة والحليب في وعاء للحصول على عجينة سميكة إلى حدٍ ما.

نظفي وجهك، ثم ضعي العجينة على وجهك ورقبتك بالكامل.

اتركي هذا القناع لمدة 20 دقيقة على الأقل.

اشطفي وجهك نظيفًا بالماء الفاتر.