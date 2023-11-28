رسالة أم فلسطينية عصرت قلبه، أستاذ بهارفارد يستغيث لإنقاذ أطفال غزة من الموت

غزة الآن، استغاث الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، بمنظمات الهلال الأحمر المصري والفلسطيني والصليب الأحمر، لإنقاذ أطفال غزة الذين يعانون من السكر، ولا يجدون جرعة الأنسولين، أو الطعام.

رسالة أم فلسطينية تعصر قلب أستاذ بجامعة هارفارد



وعن غزة الآن، عبر الدكتور أسامة حمدي عن حزنه الشهديد، بسبب رسالة تلقاها من أم فلسطينية، واصفًا الرسالة بأنها "عصرت قلبه"، حيث طالبته السيدة الفلسطينية بأن يساعد أطفالها الذين يعانون من مرض السكر، ولا يجدون جرعة الأنسولين المطلوبة لهم، ولم يأكلوا منذ يومين، مؤكدة أن أطفالها يتعرضون للموت بسبب عدم وجود أنسولين وطعام.

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نقص الأنسولين يهدد أطفال غزة بالموت،فيتو



وحكى أستاذ هارفارد عن رسالة الأم الفلسطينية الحزينة على أطفالها فقال: "رسالة عصرت قلبي…!! وصلتي هذه الرسالة من سيدة اسمها مها أبو حمد. والرسالة فطرت قلبي، بل واعتصرته لمحتواها الحزين، ولعجزي عن مساعدتها لبعد المسافة."

استغاثة من أم فلسطينية لإنقاذ أطفالها مرضى السكر



وتقول السيدة الفلسطينية في رسالتها الحزينة: "أنا من غزة، يا دوب شبكت نت. أمانة عليك تنشر إن أولادي ما عندهم انسولين. عندي اثنين عندهم سكر اطفال ووضعنا صعب جدا. بقالهم يومين ما بيكلوش علشان مفيش عندهم انسولين."

نقص الأدوية يهدد حياة أطفال غزة، فيتو



وتابعت السيدة الفلسطينية رسالتها الحزينة قائلة: "لما يصير عندهم هبوط بطعمهم. والله قاعدة عند ناس بعد ما بيتنا ادمر. اهى بنتي بتاكل حمصية من قلة الأكل."

وطالبت السيدة الفلسطينة بوصول الأنسولين والطعام لأطفالها مرضى السكر فقالت: "يا ريت حد يوصلنا انسولين بأى طريقة. أنا موافقة يأخدوا أولادي لحد ما تنتهي الحرب، بس ياخدوا علاجهم بانتظام. والله بيموتوا قاعدين من علو السكر. وضعنا صعب جدا جدا...."

أستاذ بهارفارد يستغيث لإنقاذ أطفال فلسطين



وقال الدكتور أسامة حمدي: "انتهت الرسالة الحزينة. أتمنى أن يقرأ كلماتي أحد المسئولين عن الاغاثة في مصر، أو في أى بلد عربي أو غربي، ويتواصلوا معها لانقاذ أطفالها الذين لا ذنب لهم في كل ما يحدث، وحياتهم -كما الكثير من أمثالهم- مهددة بالخطر.".

ووجه أستاذ جامعة هارفارد، الدكتور أسامة حمدي، رسالة استغاثة لـ"الهلال الأحمر الفلسطيني، والهلال الأحمر والصليب الأحمر المصري، ومنظمة الصليب الأحمر) لإنقاذ أطفال السيدة الفلسطينية من الموت، بسبب عدم وجود الأنسولين.

الجدير بالذكر أن أزمة القطاع الصحي في غزة متفاقمة، وصفت منظمة الصحة العالمية الوضح الصحي في غزة، قبل الهدنة الإنسانية، بأنه "وضع كارثي"، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات القطاع، وبرزت الحاجة الماسة لإقامة مستشفيات ميدانية، لاستقبال وعلاج الجرحى والمرضى ومصابي الحرب.

نقص الأدوية وتدمير مستشفيات غزة

ويشار إلى أن معظم مستشفيات قطاع غزة توقفت عن تقديم خدماتها، بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع، أو قصف الطرق المحيطة، التي حالت دون وصول الجرحى إليها، بالإضافة لمعاناة القطاع الصحي في غزة من نقص في الأدوية والإمدادات الطبية، وعجز الأطباء عن تحمل الأعداد الكبيرة للجرحى، التي تصل إليهم.

مستشفيات غزة تعاني من نقص الأدوية، فيتو

ويذكر أن الحرب الغاشمة على غزة تسببت في وفاة نحو 20 ألف فلسطيني، وإصابة الآلاف بإصابات خطيرة، مع ارتفاع ملحوظ في حالات الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي، ونقص الأدوية.