حماس: الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وأبلغنا الوسطاء بالانتهاكات

أخبار غزة الآن، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته.

الإفراج عن الدكتور محمد أبو سليمة

ودعا “حمدان”: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء.

وطالب القيادي بحركة حماس، دول العالم بتكثيف كل أشكال الدعم والمساعدة وإدخال المستشفيات الميدانية إلى غزة، قائلًا: ندعو أمتنا العربية والإسلامية لإطلاق جسور جوية إغاثية متواصلة خاصة في المجال الطبي والوقود والغاز.

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تأجيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وكشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم السبت، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، يرغبون في تمديد الهدنة بين الاحتلال وقطاع غزة.



وفي السياق ذاته أفادت قناة "آي 24" العبرية، في تقرير لها بأن هناك حالة من الغضب والقلق لدى أهالي الأسرى الإسرائيليين بسبب تأخير الإفراج عنهم بعد إعلان حركة حماس تأجيل إطلاق سراحهم بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود الهدنة.

وأفادت وكالة رويترز، في وقت سابق من اليوم السبت نقلًا عن مصدر أمني لم تسمه، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستئناف العدوان على قطاع غزة، إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى بحلول منتصف الليل.

وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق أنها ستؤجل تسليم الأسرى الإسرائيليين بسبب عدم التزام تل أبيب ببنود الهدنة ومن بينها وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن هناك مناقشات تجري بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس الذين سيتم الإفراج عنهم.