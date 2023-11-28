تعلمت الأبجدية وعمرها 18 شهرًا، أمريكية أذكى طفلة في العالم

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أذكى طفلة في العالم، فقد أثبتت طفلة أمريكية تبلغ عامين أن لديها ذكاءً يتجاوز سنها، مع قبولها بصفة أصغر عضوة في جمعية مينسا للذكاء العالي.

وذكرت موسوعة جينيس، أمس، أن إيسلا ماكناب من ولاية كنتاكي الأمريكية تم قبولها في مينسا، بعد حصولها على 99٪ في اختبار الذكاء على مقياس "ستانفورد-بينيه" لفئة عمرها.

أذكى طفلة في العالم، فيتو

أكبر هيئة للذكاء العالي في العالم

وجمعية مينسا هي أكبر هيئة للذكاء العالي في العالم، ويجب أن يحصل أعضاؤها على 98٪ أو أعلى في اختبار الذكاء ليكونوا مؤهلين للدخول إليها.

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ووروى الوالدان جيسون وأماندا ماكناب إن إيسلا تعلمت الأبجدية، عندما كانت تبلغ 18 شهرًا، وبدأت في القراءة بعدها مباشرة.

عناصر من كتب الصور

وأشار جيسون ماكناب لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "عندما بلغت 7 أشهر كانت تختار بعض العناصر من كتب الصور عندما يُطلب منها".

وأكد الوالدان إنهم سجلوا إيسلا في مينسا، على أمل العثور على موارد ضرورية لرعاية مواهبها.