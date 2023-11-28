فوائد ورق الجوافة، يقوى المناعة ويعالج نزلات البرد والأنفلونزا

فوائد ورق الجوافة، ورق الجوافة من الأعشاب الشهيرة التى نالت شهرة واسعة منذ القدم حيث كانت تستخدم في الطب القديم.

وفوائد ورق الجوافة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهر ورق الجوافة بقدرته على علاج السعال وطرد البلغم وتقوية المناعة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن ورق الجوافة من الأعشاب المهمة للصحة، ويحب تقديمه باستمرار كمشروب دافيء حيث يتم غليه وتصفيه ويقدم للصغار والكبار لفوائده العظيمة.

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أهمية ورق الجوافة

واضافت منى، إن ورق الجوافة له قيمة غذائية عالية وكان يستخدم فى الطب القديم لفوائده العلاجية، خاصة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا والسعال، وفوائد أخرى عديدة.

القيمة الغذائية الموجودة في ورق الجوافة

وتابعت، أن ورق الجوافة له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية الموجودة مثل البوتاسيوم والألياف والليكوبين، وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين e، لذا من الضروري تناوله.

فوائد ورق الجوافة، فيتو

فوائد ورق الجوافة

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول ورق الجوافة، ومن فوائد ورق الجوافة:-

يخفض الكوليسترول، ومن فوائد ورق الجوافة التي قد لا يتخيلها البعض، أنه يمكن أن يستخدم المشروب المصنوع من ورق الجوافة لخفض الكولسترول السيئ، مع عدم تقليله الكوليسترول الجيد.

مسحوق ورق الجوافة يمكن خلطه مع عصير الليمون والماء، ليستخدم كبديل طبيعي لطرد الحشرات.

ورق الجوافة غني بخصائص مضادة للميكروبات؛ مما يجعلها فعالة في حالات الإسهال والدوسنتاريا، ويمكنها أيضا تخفيف تشنجات المعدة.

يمكن خلط ورق الجوافة مع زيت الزيتون، لتنظيف الوجه للتخلص من الرؤوس السوداء ومنع علامات الشيخوخة.

ورق الجوافة جيد لصحة الفم، وعلاج قرحة الفم، واللثة الملتهبة ومنع رائحة الفم الكريهة.

تناول مشروب ورق الجوافة بانتظام يمكنه علاج تضخم البروستاتا، ومنع سرطان البروستاتا.

يمكن استخدام ورق الجوافة كدهان موضعي لعلاج حب الشباب والبثور والندوب.

ورق الجوافة مهم لمرضى السكري، إذا كنت تعاني من الإصابة بمرض السكري يمكنك شرب كوب من ورق الجوافة قبل كل وجبة؛ لأنه يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وإفراز الأنسولين لمرضى السكري.

مشروب ورق الجوافة يمكن استخدامه لعلاج التهاب الشعب الهوائية، والسعال خاصة للأطفال.

ورق الجوافة يخلصنا من الوزن الزائد، حيث أن تناول مشروب ورق الجوافة قبل كل وجبة يساعد على سد الشهية، مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد، خاصة ممن يعانون من الشراهة في الأكل.

مشروب ورق الجوافة لديه القدرة على تهدئة آلام المعدة، ويمكن أن يكون مفيد في حالات التسمم الغذائي.

ورق الجوافة رائع في رفع كفاءة جهاز المناعة في الجسم، ومكافحة الأورام السرطانية، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية.

يعالج الأرق، ويساعد على النوم العميق.

مسحوق ورق الجوافة، يمكن أن يخفف من الحكة، وتهيج الجلد في حالة حساسية الجلد أو حروق الشمس.

ورق الجوافة جيد للشعب الهوائية، حيث إن أوراق الجوافة لها فوائد طبية عديدة، وعلى رأسها علاج التهاب الشعب الهوائية والكحة بأنواعها، فيمكنك تناول مغلي ورق الجوافة كمشروب دافئ رائع في هذا الشتاء البارد.

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