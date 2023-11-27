الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 5 عناصر إجرامية متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

حبس 5 عناصر إجرامية،فيتو
حبس 5 عناصر إجرامية،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 5 عناصر اجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة حيازة والاتجار بالمواد المخدرة فى الشرقية والقليوبية والمنوفية.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، واصل بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الشرقية، القليوبية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.


مديرية أمن المنوفية

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ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش بالإضافة إلى 13 لفافة لذات المخدر- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية بالخزينة وبها عدد من الطلقات- سلاح أبيض-مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الشرقية

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبوحماد وبحوزته (كمية لمخدرى"الحشيش، الهيدرو"- بندقية آلية وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبط عاطليَن بدائرة مركز شرطة منيا القمح.. وبحوزتهما (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش-كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
مديرية أمن القليوبية
ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة كفر شكر وبحوزته (كمية لمخدرى"الحشيش، الهيروين"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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