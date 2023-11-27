البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من مستقبل غزة بعد انتهاء اتفاق الهدنة

أخبار غزة الآن، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد رؤية المزيد من الضحايا المدنيين يسقطون جراء القتال في غزة.

مفاوضات تمديد الهدنة

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان منخرطا بشكل شخصي في مفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

موقف بايدن من غزة

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن لا يريد رؤية المزيد من الضحايا المدنيين يسقطون جراء القتال في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.

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وقال في بيان: "اتفق الزعيمان على أن العمل لم ينته بعد وأنهما سيواصلان العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، مضيفًا أنهما اتفقا أيضًا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع بايدن إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في غزة، وفي الوقت نفسه، شدد على أنه في نهاية فترة التوقف، تعتزم إسرائيل العودة إلى إجراء عملية عسكرية في القطاع.

وقال نتنياهو إنه أبلغ بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة. غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 أسرى إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر ومصر.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس حركة حماس داخل قطاع غزة يحيى السنوار التقى بعض الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وتحدث معهم بالعبرية.