الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من مستقبل غزة بعد انتهاء اتفاق الهدنة

جو بايدن الرئيس الأمريكي،
جو بايدن الرئيس الأمريكي، فيتو

أخبار غزة الآن، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد رؤية المزيد من الضحايا المدنيين يسقطون جراء القتال في غزة.

 

مفاوضات تمديد الهدنة

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان منخرطا بشكل شخصي في مفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

 

موقف بايدن من غزة

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن لا يريد رؤية المزيد من الضحايا المدنيين يسقطون جراء القتال في قطاع غزة.

عمرو موسى: مروان البرغوثي هو الأنسب لقيادة القضية الفلسطينية في اللحظة الحالية

بايدن ونتنياهو يتفقان على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى

 

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.

Advertisements


وقال في بيان: "اتفق الزعيمان على أن العمل لم ينته بعد وأنهما سيواصلان العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، مضيفًا أنهما اتفقا أيضًا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع بايدن إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في غزة، وفي الوقت نفسه، شدد على أنه في نهاية فترة التوقف، تعتزم إسرائيل العودة إلى إجراء عملية عسكرية في القطاع.

وقال نتنياهو إنه أبلغ بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة. غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 أسرى إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر ومصر.

 

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس حركة حماس داخل قطاع غزة يحيى السنوار التقى بعض الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وتحدث معهم بالعبرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البيت الأبيض بايدن جو بايدن غزة قطاع غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن اتفاق الهدنة إسرائيل

مواد متعلقة

البيت الأبيض يكشف مصير العمليات العسكرية في غزة بعد انتهاء الهدنة

تفاصيل لقاء يحيى السنوار بالأسرى الإسرائيليين في غزة

تحذير شديد اللهجة من دولة الاحتلال بشأن العمليات في غزة بعد الهدنة

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

الأكثر قراءة

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه.. وصحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من مستقبل غزة بعد انتهاء اتفاق الهدنة

تفاصيل غضب أحمد مجدي من معتمد جمال بسبب تجاهل آرائه الفنية

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

فخري الفقي يكشف السعر العادل للدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية