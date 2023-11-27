الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

4 ‏صور ترصد تسليم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين

تسليم الدفعة الرابعة
تسليم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين، فيتو

أظهرت مجموعة من ال‏صور لحظة تسليم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين (امرأتان و9 أطفال) لطواقم الصليب الأحمر في قطاع غزة التي نقلتهم إلى إسرائيل.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة هم: 3 فرنسيين وألمانيان و6 أرجنتينيين.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، مضيفة: "سنبدأ العمل على إخراجهم".

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وتسلم الصليب الأحمر منذ قليل، 11 رهينة إسرائيلية ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق التبادل بموجب صفقة الهدنة في غزة.

حماس تعلن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين

ومساء اليوم، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت: إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأنه سيتم إطلاق سراح ١١ أسيرا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال قريبا.

الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين أي «تبييض السجون» وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

 

جدير بالذكر أن البيت الأبيض، قال: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.

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البيت الأبيض يكشف عن عدد الرهائن الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة

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