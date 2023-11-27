البيت الأبيض يكشف عن عدد الرهائن الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة

الرهائن الأمريكيين، كشف البيت الأبيض عن عدد الرهائن الأمريكيين المحتجزين حاليا في قطاع غزة، مؤكدًا: نعتقد أن أقل من 10 أمريكيين محتجزين حاليا في غزة.

خروج 840 أمريكيا من غزة

وأوضحت: أن الإدارة الأمريكية ساعدت ٨٤٠ أمريكيا على الخروج من غزة، مشيرًا إلى أنها ستراقب ما إذا كان هناك أمريكيون آخرون ضمن المفرج عنهم من قبل حماس.

شاحنات المساعدات الإنسانية

ولفتت إلي أن دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ ٧ أكتوبر.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد رؤية المزيد من الضحايا المدنيين يسقطون جراء القتال في غزة.

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مفاوضات تمديد الهدنة



وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان منخرطا بشكل شخصي في مفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

موقف بايدن من غزة



وذكر البيت الأبيض، أن بايدن لا يريد رؤية المزيد من الضحايا المدنيين يسقطون جراء القتال في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.

ولفت إلي أن تمديد الهدنة يتضمن التزام حماس بالإفراج عن 20 من النساء والأطفال المحتجزين على مدار اليومين القادمين.

مواصلة إسرائيل العمليات العسكرية في قطاع غزة



وذكر البيت الأبيض، أن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة، متابعًا: "نأمل أن يتم إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين اليوم لكننا لن نطمئن إلا عندما نراهما تخرجان من غزة".

تمديد الهدنة في غزة



وتابع: "نأمل أن يستمر تمديد الهدنة حتى نرى خروجا لجميع المحتجزين، والتمديد لمدة يومين يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط".