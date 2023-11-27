الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وسط الحديث عن تمديد الهدنة، حكومة الاحتلال تكشف عدد الأسرى بغزة

رهائن إسرائيل لدى
رهائن إسرائيل لدى حماس، فيتو

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن 184 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في  قطاع غزة.

 

الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة

وأكد في مؤتمر صحفي، بأن تل أبيب ستضغط على حماس لإطلاق مزيد من  الرهائن، مشيرًا إلى أن 1200 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 9000 في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال بأن "حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة ونريد إطلاق سراح 50 إسرائيليا".

 

وقال: "أبلغنا عائلات 392 من العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر، وهناك 184 مختطفا لدى حماس بينهم 80 إسرائيليا من مزدوجي الجنسية".

 

Advertisements

 

وكان  منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أعلن اليوم الإثنين، أن إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة المؤقتة في غزة مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى، وقال: نحن في انتظار موافقة حماس.


إسرائيل توافق على تمديد الهدنة

كما قال جون كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن واشنطن تأمل في أن توافق حماس على تمديد الهدنة كي يتم  إخراج مزيد من الأسرى.

 

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن تل أبيب تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 أسرى.


تمديد الهدنة الإنسانية في غزة 

وبالأمس الأحد ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي إمكانية تمديد الهدنة من يومين إلى 4 أيام، وقال مصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، مما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.

وبالأمس أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.


اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل 

وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.


تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة 

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، بأن فرق التفاوض تواصل  إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة.

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

أول تعليق للحكومة الإسبانية على انتقادات المعارضة لتصريحاتها بشأن حرب غزة

مجلس الأمن القومي الأمريكي: حماس لا تسيطر على جميع الرهائن وهناك جماعات أخرى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حكومة الاحتلال حركة حماس تمديد الهدنة بين حماس واسرائيل حماس إسرائيل البيت الأبيض

مواد متعلقة

مجلس الأمن القومي الأمريكي: حماس لا تسيطر على جميع الرهائن وهناك جماعات أخرى

11 شخصا، إسرائيل تتسلم من حماس قائمة بأسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهم

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

أسباب تحويل الحساب لـ"راكد" في البنوك وعمليات يجب إجراء إحداها خلال عام لتجنب المشكلة

وزير المالية يكشف تفاصيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

توجيه عاجل من رضا حجازي بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أول تعليق من نتيناهو على تطبيع العلاقات مع السعودية بعد طوفان الأقصى

الاستعلامات المصرية تعلن تفاصيل اتفاق تمديد الهدنة في غزة

من هو "جوناثان سواه" هدف الأهلي وبيراميدز في الميركاتو الشتوي؟

Advertisements

منوعات

المزيد

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات (صور)

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شروط حج الجمعيات الأهلية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف الفرق بين البدعة والسنة الحسنة

تفسير حلم النجاة من الموت وعلاقته بالعمر الطويل والتخلص من أزمة كبيرة

أدعية قضاء الحاجة وفك الكربات

المزيد
الجريدة الرسمية