وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى في سجون الاحتلال
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن مد الهدنة يعطي الفرصة لدخول المزيد من المساعدات والإمدادات للفلسطينيين في غزة.
وتابع الشلالدة: “نقدر ونثمن عاليا موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري والتوسط بين المقاومة والاحتلال للتوصل لهدنة”.
حرب إسرائيل على قطاع غزة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال لا يجوز لها إعلان الحرب على الإقليم المحتل والشعب المحتل.
آلة الحرب الإسرائيلية
وأوضح أن إعلان الحرب يتطلب عليه موقف دولي بإنهاء حالة الحرب ضد الشعب الأعزل، لأن هذه الهدن لا تضمن سلامة المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية، وبالتالي ما يحدث ضد شعب غزة هو جريمة إبادة وفق قوانين المحكمة الدولية.
جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
وذكر أن إسرائيل مازالت ترتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من جرمانهم من كل حقوقهم والاعتداءات المتكررة يوميا عليهم، وبالتالي كل ما يحدث للفلسطينيين جرائم يعاقب عليها الاحتلال.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، مضيفة: "سنبدأ العمل على إخراجهم".
وتسلم الصليب الأحمر منذ قليل، 11 رهينة إسرائيلية ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق التبادل بموجب صفقة الهدنة في غزة.
حماس تعلن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين
ومساء اليوم، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.
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