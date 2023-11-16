طريقة عمل كيكة الرواني، ألذ تحلية لأفراد أسرتك

طريقة عمل كيكة الرواني، من طرق الكيك التي توارثناها عن الأجداد، وهي تلك الكيكة المضاف اليها الشربات وجوز الهند، مما يعطيها طعما مميزا، ومختلفا عن بقية أنواع الكيك.





وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل كيكة الرواني

مكونات كيكة الرواني

كوب دقيق

كوب دقيق سيمولينا

كوب سكر

كوب زبادي

نصف كوب جوز هند مفروم

نصف كوب زيت نباتي

3 بيضات

ملعقتين صغيرتين بيكنج بودر

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة أو ملعقتين صغيرتين فانيليا بودر

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مكونات الشربات

3 أكواب ماء

3 أكواب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير

تحضير الشربات:

نضع الماء والسكر في قدر على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي.

نخفف الحرارة ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة دقيقة أخرى.

نرفعه من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد.

كيكة الرواني

تحضير كيكة الرواني

نضع البيض والسكر والفانيليا في الخلاط ونخفق جيدًا حتى يصبح المزيج كريميًا.

نضيف الزبادي ونخفق حتى يمتزج.

نضيف الدقيق والسميد والبيكنج بودر ونخفق حتى يصبح المزيج متجانسًا.

نضيف جوز الهند ونخفق مرة أخرى.

صبي الخليط في صينية فرن مقاس 22×22 مُدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

ندخلها الفرن المُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلًا.

نسقيها بالشربات البارد.

نزينها بجوز الهند المبشور وتقدم باردة.

نصائح لتحضير كيكة الرواني الهشة:

استخدمي دقيق السميد الناعم للحصول على كيكة هشة.

لا تبالغي في خفق البيض والسكر حتى لا تصبح الكيكة قاسية.

أضيفي جوز الهند المبشور إلى الشربات قبل سكبه على الكيكة للحصول على نكهة مميزة.

ملاحظات

يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة إلى خليط الكيكة للحصول على نكهة القرفة.

يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام إلى خليط الكيكة للحصول على نكهة الشوكولاتة.