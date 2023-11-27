الإثنين 27 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

هنا الزاهد.فيتو
هنا الزاهد.فيتو

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها وهي تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور عقب انفصالها من الفنان أحمد فهمي.

 

وأرفقت الصور والفيديوهات بتعليق: بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكدلي فيها بلطفه إنه بيحبني وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسة فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق الحمد لله رب العالمين.

 

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد 

وكانت الفنانة هنا الزاهد، أعلنت انفصالها عن أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 سنوات، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت هنا: الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد جواز 4 سنوات، وربنا يكتب اللي فيه الخير.

 

فيلم مستر إكس

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فهمي التي جمعته مع زوجته هنا الزاهد هو فيلم "مستر إكس" وشاركهما البطولة كل من؛ أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

 

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وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

 

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