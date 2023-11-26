الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير أسواق مال: تشبع شرائي بأسهم ايجى اكس 30، والمستثمرون يتوجهون لمؤشر الشركات

سمير روؤف، فيتو
سمير روؤف، فيتو

قال سمير روؤف خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”  إن هناك حالة من التشبع الشرائى فى الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، مؤشر ايجى اكس 30، وهو الأمر الذى نتج عن الشراء المكثف من المستثمرين لتلك النوعيه من الأسهم، مشيرا إلى أن هذا دفع المستثمرين إلى التوجه لاسهم  ايجى اكس 70، أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لفك حالة التشبع تلك وإعطاء فرصة لأسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصعود التدريجى.

اقرا التالى: 120 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

 

سمير روؤف، فيتو 

 

 مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد بالبورصة المصرية 

ويمكن القول أن تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد بالبورصة المصرية  ،  حيث بلغ حجم التداولات  120 ألف عملية بختام التعاملات، أول جلسات الأسبوع، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66%  عند مستوى 25350 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 30460 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66%  عند مستوى 10492 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02%  عند مستوى 5116 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89%  عند مستوى 7495 نقطة.

Advertisements

اقرا التالى: وسط حالة ترقب وحذر، بورصة وول ستريت الأمريكية ترتفع خلال حركة التعاملات

 

حركة التعاملات حتى الان، فيتو 

 

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع ؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

كواليس تداولات الأربعاء 

 وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سمير روؤف خبير أسواق المال الأسهم القيادية لمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30 ايجى اكس 30 ايجى اكس اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطه الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد بالبورصة المصرية حجم التداولات

مواد متعلقة

مؤشر الذهب العالمي يواصل الارتفاع الجنوني.. عيار 24 يتخطى 3170 جنيها على موقع البورصة المصرية.. والدولار يهبط لأدنى مستوياته منذ عامين

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 26-11-2023

الأكثر قراءة

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

الاحتلال يكرم حسين فواز لقتله عشرات الفلسطينيين في غزة، هرب من الأسر فأصابته المقاومة

«باي مايا» وداع القسامي لأسيرته الإسرائيلية يتصدر التريند، والنشطاء: أصابت العدو في مقتل

سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط احتلال إسرائيلي أثناء عبوره لغزة (فيديو)

مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تأجيل نظر معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

إحالة قضية الراقصة الشهيرة حورية إلى المحكمة الاقتصادية

تعيين نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية وأبوالنمرس

Advertisements

منوعات

المزيد

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

من 134 إلى 530 ألف جنيه.. رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

تفسير حلم الحجامة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية