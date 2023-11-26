خبير: البورصة المصرية تتجه لمستويات جديدة بحركة تداولات الأسبوع المقبل

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع المنتهى بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 114 ألف عملية تدول، حيث تصدرت البنوك تعاملات باقي القطاعات بالبورصة المصرية خلال حركة تعاملات هذا الأسبوع، ومن ثم موارد أساسية، وفي المركز الثالث قطاع الرعاية الصحية، ثم احتل قطاع خدمات ومنتجات صناعية المركز الرابع، وفي المركز الخامس قطاع العقارات.

خبير يوضح اتجاه حركة المؤشرات بالبورصة المصرية

قال أيمن الزيات خبير أسواق المال لـ “فيتو”: إن هناك زيادة في عمليات جني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية والتي أدت إلى هبوط المؤشر العام للبورصة إيجى إكس 30، بنحو 1000 نقطة بعد أن تجاوز المستوى 25400، حيث تلاشت إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن مؤشرات السوق تتجه الآن للصعود مجددًا بحركة التداولات.

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أيمن الزيات خبير أسواق المال، فيتو

هل ترتفع مؤشرات البورصة المصرية في ظل أحداث طوفان الأقصى؟

وأضاف الزيات، أنه من المتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي النقطة السابقة بالمؤشر الذي وصل له، خاصة في ظل التطورات الحاصلة الآن فيما يتعلق بالإعلان عن هدنة في غزة، وبالتالي هذا سيساعد المؤشر على الوصول إلى قيم أعلى.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مرشح أن يتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة، بسبب الأخبار والنتائج الإيجابية للمؤشر، كما أنه لم يحظ بما حظيت به أسهم أخرى مثل القطاع الصناعي، والأسمدة والكيماويات، التي حصلت على فرص كبيرة جدًا وجذبت سيولة ضخمة، حيث شهدت البورصة المصرية في بداية جلسة الأربعاء ارتفاعات للمؤشرات مجددًا، حيث اقترب المؤشر الرئيسي من حاجز 25000 نقطة مرة أخرى.

بالأرقام، ترتيب قطاعات البورصة المصرية بحركة تداولات الأسبوع

حركة تداولات هذا الأسبوع

جاءت بشكل ضعيف حيث لم يتم تسجيل عدد عمليات تداول بشكل كبير بختام تعاملات الخميس بالبورصة المصرية،

حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

قطاعات البورصة من حيث رأس المال السوقي، فيتو

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114 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 114 ألف عملية تدول، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50 % عند مستوى 5.058.73 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 00.79 % عند مستوى 7436.47 نقطة.

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ختام تعاملات اليوم بالبورصة المصرية , فيتو

77 ألف عملية تداول خلال منتصف حركة تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 77 ألف عملية، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.00 % عند مستوى 25.531.01 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44 % عند مستوى 5.055.92 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69 % عند مستوى 7.428.95 نقطة.

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تعاملات منتصف اليوم بالبورصة المصرية، فيتو