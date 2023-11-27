عودة الإيجبشيان ليج.. مباريات نارية في الجولة السابعة بالدوري المصري.. الأهلي والزمالك أقوى خط هجوم.. والبنك الأكثر تعرضا للخسارة (فيديو وصور)

الدوري المصري، يعود قطار الدوري المصري الممتاز للانطلاق مرة أخرى غدا الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكان الدوري المصري الممتاز توقف لمدة 17 يوما بسبب الأجندة الدولية والتي خاض بها المنتخب الوطني مبارتين أمام جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم 2026 وحقق خلالها الفراعنة بقيادة فيتوريا 6 نقاط.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن عودة الدوري المصري الممتاز يشمل أبرز الأرقام المميزة والسلبية لكافة أندية الدوري ومواعيد مباريات الجولة السابعة.

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الأهلي يتصدر الدوري

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة، وذلك قبل مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

وجاء ترتيب الدوري كالتالي:

1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - الجونة 9 نقاط

9 - المصري 9 نقاط

10 - الزمالك 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتان

ترتيب هدافي الدوري المصري

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.

1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.

2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف.

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.

2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.

3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.

4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف.

4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.

4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

الأهلي والزمالك أقوى هجوم

يتصدر فريقي الأهلي والزمالك قائمة أقوى هجوم في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 12 هدفا.

وسجل الزمالك الـ 12 هدفا في 5 مباريات، بينما سجل الزمالك الـ 12 هدفا في 6 مباريات.

المقاولون العرب الأكثر استقبالا للأهداف

يعد المقاولون العرب الأكثر استقبالا للأهداف في الموسم الحالي بعد دخول مرماه 13 هدفا بعد مرور 6 جولات.

الأهلي وإنبي وفيوتشر

تعد أندية الأهلي وإنبي وفيوتشر أقل الأندية استقبالا للأهداف في الدوري المصري بواقع 4 أهداف.

واستقبل الأهلي الـ 4 أهداف في 5 مباريات، بينما إنبي وفيوتشر استقبلا الـ 4 أهداف في 6 مباريات.

الأهلي وزد لم يتعرضا للهزيمة

يعد الأهلي وزد هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا إلى الهزيمة حتى الآن في بطولة الدوري المصري.

وخاض الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في لقاء وحيد، بينما خاض زد 6 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها.

البنك الأهلي الأكثر تعرضا للخسارة

يعد فريق البنك الأهلي الأكثر تعرضا للخسارة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث خاض الفريق 6 مباريات خسر 5 وفاز في لقاء وحيد.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

وتفتتح مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، والأهلي مع سموحة في السابعة مساء نفس اليوم.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة.. 7:00 مساء - ستاد المقاولون

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك .. 7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الإسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة.. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري.. 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، فيتو

موعد مباراة الأهلي وسموحة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة السكندري في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك أمام فيوتشر

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة

يستعد فريق بلدية المحلة لمواجهة نظيره الداخلية يوم الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة باستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

يستضيف البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي الجمعة المقبلة في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

مباراة إنبي ضد المصري

يستعد فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر يوم الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة إنبي ضد المصري في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

مباراة طلائع الجيش ضد الجونة

يستعد طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني لمواجهة الجونة بقيادة علاء عبدالعال، ضمن الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد الجونة في تمام الساعة 7:00 مساء باستاد ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

مباراة فاركو ضد المقاولون

يحل فريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، ضيفا على فاركو بقيادة خالد جلال يوم الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة فاركو ضد المقاولون في تمام الساعة السابعة مساء باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاتحاد السكندري ضد زد

يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره زد في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري ضد زد ضمن مواجهات الدوري المصري في تمام الساعة 4:00 عصرا باستاد الاسكندرية.