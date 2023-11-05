الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مدرب بلدية المحلة يكشف حقيقة طلب الزمالك قطع إعارة حسام أشرف

حسام أشرف، فيتو
حسام أشرف، فيتو

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة إن هدف فريقه هو التواجد فى مركز جيد فى مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، خاصًة بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون طوال الأسابيع الماضية من البطولة.

أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة 

وقال رؤوف فى تصريحات إذاعية:" هدفي هو التواجد فى مسابقة الدوري المصري الممتاز فى مركز جيد ومتقدم خاصًة أن هناك الحمدلله نجاح خلال الأسابيع الماضية من مسابقة الدوري، والفريق يستجيب لتعليماتي، واللاعبين ترغب فى أن يكون هناك نجاح مرتبط بأسمائهم فى الدوري".

Advertisements

وأضاف:" يمكن أبرز الأزمات التى تواجهني هو عدم اللعب بصفة منتظمة فى بطولة الدوري، بل مثال عقب تأجيل مباراة الأهلي، لعبت بعد 12 يوم وذلك يؤثر على حالة اللاعبين بالطبع، ولكن أنا أعلم وفقًا لكل الظروف.

وعن موقف حسام أشرف مهاجم الفريق قال:" لم يطلب الزمالك قطع إعارته خلال الفترة الحالية بعد التألق، وأنا تحدثت معه أنه من الممكن أن ينضم للمنتخب الوطني، ولابد أن ينظر أنه من الممكن أن يكون فى إختيارات فيتوريا، لأنه صاحب إمكانيات جيدة.

ومن ناحيته فاز بلدية المحلة على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الفريقين بملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم حسام أشرف بأول الأهداف للبلدية من ركلة جزاء قبل أن يضيف إسلام مروزق ثاني الأهداف قبل أن يسجل أبو بكر نداي بالخطأ في مرماه ثالث الأهداف.

وفي الشوط الثاني نجح فاركو في تسجيل هدفين عن طريق شكري نجيب وأحمد شريف.

وارتقى بلدية المحلة للمركز التاسع برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط في المركز الخامس.

سيف الجزيري يقترب من الغياب عن الزمالك أمام بيراميدز

عبدالواحد السيد يخطر فتوح والزناري وصبحي بعدم الانتظام في تدريبات الزمالك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك حسام اشرف بلدية المحلة احمد عبد الرؤوف

مواد متعلقة

الدوري السعودي، النصر يهزم الخليج بثنائية بمشاركة رونالدو ومحمد شريف (فيديو وصور)

إنتر ميلان يواصل تصدره للدوري الإيطالي بالفوز على أتالانتا 2-1

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الخليج بهدف رونالدو في الشوط الأول (صور)

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش بالدور التمهيدي لدوري المرتبط

حقيقة تجميد أحمد فتوح بسبب أزمة مباراة الزمالك وزد

رونالدو ضد محمد شريف، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

زمالك 2004 يفوز على مركز شباب صول بخماسية نظيفة بدوري منطقة الجيزة

الأكثر قراءة

بعد مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي، أبو الغيط: إسرائيل اعترفت بالسر الذي يعرفه الجميع

الكشف عن أكبر شبكة تجسس إسرائيلية لتضليل العرب.. «موران» رأس الحربة في جيش الاحتلال.. تدرس اللغة العربية والقرآن للإيقاع بالمقاومة

أول تعليق من السعودية على مطالبة الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي

جميعة المؤلفين تصدر بيانا عاجلا بشأن استغلال الأغاني الوطنية في الإعلانات

زغلول صيام يكتب: من عبد الله السعيد وحسام عاشور إلى محمد سلام وبيومي فؤاد.. الدولار أفسد قوة مصر الناعمة

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

مدرب بلدية المحلة يكشف حقيقة طلب الزمالك قطع إعارة حسام أشرف

أول تعليق من الأزهر على الدعوات الإسرائيلية لضرب قطاع غزة بالنووي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

المزيد
الجريدة الرسمية