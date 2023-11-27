الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بوريل: تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يهدد الجميع

بوريل، فيتو
بوريل، فيتو

طالب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني الدولي، مشددا على أنها لن تتمكن من العيش في سلام إلا بحل الدولتين.

وقال بوريل: "تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يهدد الجميع، والرأي العالمي يتفق مع ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا: "لا يمكن استمرار سيطرة حماس على غزة بعد أن أضرت الشعب الفلسطيني، ولا يجب أن يدفع الشعب ثمن ممارساتها".

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العدوان الإسرائيلي على غزة

وصباح اليوم، قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إن إسرائيل تخطت حدود الدفاع عن النفس في الهجوم على غزة، ويجب تمديد الهدنة.

وحذر جوزيب بوريل في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، من تزايد موجات العنف والإرهاب خلال الفترة القادمة في حال استمرار العدوان على غزة.

وطالب المسئول الأوروبي بضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك مع اقتراب الهدنة الحالية على الانتهاء لأنها في يومها الرابع.

إسرائيل توافق على تمديد الهدنة 

وزعم  منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي،  اليوم الإثنين، أن إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة المؤقتة في غزة مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى، وقال: نحن في انتظار موافقة حماس.

كما قال جون كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن واشنطن تأمل في أن توافق حماس على تمديد الهدنة كي يتم  إخراج مزيد من الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن تل أبيب تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 أسرى.

تمديد الهدنة الإنسانية في غزة 

وبالأمس الأحد، ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي إمكانية تمديد الهدنة من يومين إلى 4 أيام، وقال مصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، مما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.

وبالأمس أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس،في بيان صادر عنها، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.

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