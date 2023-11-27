الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق للحكومة الإسبانية على انتقادات المعارضة لتصريحاتها بشأن حرب غزة

رئيس الوزراء الإسباني،فيتو
رئيس الوزراء الإسباني،فيتو

قال رئيس الوزراء الإسباني والأمين العام لحزب العمال الاشتراكي، بيدرو سانشيز، إن إدانة هجمات حماس وقتل المدنيين في غزة "ليست مسألة أحزاب أو أيديولوجيات، بل إنها مسألة إنسانية".

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، يأتي تصريح سانشيز ردًا على انتقادات إسرائيل والدعم الذي عبرت عنه حماس لكلماته حول حرب غزة.

وأشار أيضًا في حدث نظمه الحزب أمس الأحد، إلى أنه على الرغم من "استحالة مطالبة المعارضة بدعم الحكومة في هذه القضية، إلا أنني سأطالبها بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان".

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واقتنع سانشيز، في ظل مواجهة انتقادات المعارضة، بأنه "من المستحيل أن توافق هذه المعارضة التي تعارض كل شيء، حتى عندما لا تكون على حق، فإن موقفها هو دائمًا الرفض"، وبذلك لن يسأل أن يكونوا مع الحكومة، لكنه سيطلب بأن يكونوا مع "حقوق الإنسان".

ومن جهته، وصف الرئيس السابق للحكومة، خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، قرار بيدرو سانشيز بالتعبير بوضوح عن رأيه بشأن الحرب في غزة بأنه "عمل شجاع".

وأشار إلى أن حزب العمال الاشتراكي العمالي تحدث دائمًا "لصالح الحلول السلمية للصراعات من أي نوع" وأشار إلى أنه عندما سحب القوات الإسبانية من العراق "اتهموه أيضًا بدعم الإرهاب".

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اسبانيا إسرائيل الحرب في غزة السلطة الفلسطينية المدنيين في غزة تمديد الهدنة

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