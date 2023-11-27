الإثنين 27 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مشاركون في معرض نيبو: الذهب أفضل استثمار من العقارات لهذه الأسباب (فيديو)

السبائك الذهبية،
السبائك الذهبية، فيتو

رصدت “فيتو” خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة من معرض نيبو للذهب والمجوهرات، العديد من السبائك الذهبية بمختلف أشكالها وأعيرتها، بأسعارها المختلفة التي تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح.

 

 

ويعد الذهب أفضل الملاذات الآمنة خلال الفترة الحالية، للحفاظ على قيمة الأموال من خطر التضخم، والتحوط ضد الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

 

 

وتعد أصغر سبيكة يمكن شراؤها من فئة 1 جرام، والتي بلغ سعرها حوالي 3500 جنيهًا، ومن أهم مميزات السبائك الذهبية أو الجنيهات الذهب، هي قلة مصنعيتهما على خلاف باقي المشغولات الذهبية الأخرى.

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الشركات المشاركة في معرض نيبو

وأشارت العديد من الشركات المشاركة في معرض نيبو، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الناس على سحب أموالهم من البنوك، وشراء الذهب باعتباره أفضل الاستثمارات حتى وقتنا الحالي، كما أنه من الممكن بيعه في أي وقت يريده العميل، بخلاف غيره مثل العقار والذي يأخذ وقتا لإتمام عملية البيع.

 

 

 

 

 

وأكدت الشركات المشاركة ضرورة شراء الذهب المدموغ من مصلحة الدمغة، منعا للتعرض لأي محاولات نصب من جانب العديد من الأشخاص.

انطلاق فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات

جاء ذلك خلال، انطلاق فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، أمس الأحد 26 نوفمبر والذي  يقام  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28  نوفمبر الجاري.

 

 

 

وانطلقت فعاليات معرض نيبو، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وبمشاركة 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

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أرخص سبيكة ذهبية في مصر داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

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