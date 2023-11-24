الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

جمع مليون وربع و3 كيلو ذهب وهرب، محاضر ضد مستريح المشغولات الذهبية في الدقهلية

ذهب، فيتو
ذهب، فيتو

حرر 4 أشخاص من أبناء مدينة المنصورة محاضر اتهمت فيه تاجر مصوغات ذهبية ونجله بالاستيلاء على أموال بلغت مليون و250 ألف جنيه وأكثر من ٣ آلاف جرام ذهب واطلقوا علية مستريح المشغولات الذهبية.

حيث تحصل تاجر مشغولات ذهبية ونجله على كميات كبيرة من الذهب بلغت 3 كيلو جرام ومبالغ مالية قدرت بمليون و250 ألف جنيه من 4 أشخاص بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بعد ادعائه قدرته على تشغيلها بمقابل أرباح شهرية، إلا أنه تمكن من الاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبالغ المالية والهرب خارج البلاد، وحرر 4 أشخاص بلاغ بقسم شرطة أول المنصورة بالواقعة.

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وكان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من كل من "د.م.ع"، 31 عامًا، تاجر مصوغات ذهبية، و"أ.ح.ف.ا"، 29 عامًا، عامل بالخارج، و"ر.م.ع.س"، 55 عامًا، موظفة، و"ف.م.ج"،49 عامًا، سائق تاكسي، وجميعهم يقيمون المنصورة، يتهمون "إ.ا.إ.س"، 60 عامًا، صاحب محل مصوغات ذهبية، "ونجله "خ"، 30 عامًا، عامل طرف والده، لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مشغولات ذهبية.

وقدرت المشغولات الذهبية والمبالغ المالية بإجمالي 1300 جرام من المُبلغ الأول، و732 جراما ومبلغ مليون و250 ألف جنيه من المبلغ الثاني، و630 جراما من المُبلغ الثالث، و93 جراما من المُبلغ الرابغ.

وقال محررو البلاغ في محضر الشرطة، إن المتهم ونجله تحصلوا على المشغولات الذهبية والأموال منذ حوالي 6 شهور بعد إقناعهم بتشغيلها في المحل طرفهما وإعطائهم أرباحا شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبلغ المالي والمشغولات الذهبية إليهم.

تم الاستعلام عن المتهمين وبالفحص تبين مغادرتهما البلاد بتاريخ 19/11/2023 عبر مطار القاهرة وصولًا لمطار جدة بالمملكة العربية السعودية.

كلف مدير المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول وضباط إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11052 إداري قسم أول المنصورة، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

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