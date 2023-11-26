الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

معرض نبيو للذهب،فيتو
معرض نبيو للذهب،فيتو

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام في تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجاري بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

 

 

 

 

 

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين إضافة إلي أكثر من 200 عارض من كبري شركات الذهب المحلية والعربية والاجنبية.

افتتاح معرض نيبو للذهب 

وأكد الدكتور علي المصيلحى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

 

 



وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

 

 

 

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تفاصيل افتتاح معرض نيبو للذهب 

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

 

 

وأشار وزير التموين إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتي تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلي 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كجم.

 

 

 

ويشهد المعرض نبيو في دورته الحالية مشاركة تشارك ماستر جولد ايجيبت تشكيلة المجوهرات المشغولات الذهبية الذكية بمجموعة من أحدث موديلات العالمية التي تناسب إطلالة عام 2024.

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الدكتور علي المصيلحي ب معرض نيبو للذهب رئيس مجلس الوزراء افتتاح معرض نيبو للذهب

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