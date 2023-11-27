شعبة الذهب: إقبال جيد على معرض نيبو، وماكينة السبائك تناسب التحول الرقمي

أكد عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أن معرض نيبو للذهب والمجوهرات الذي يقم حاليا شهد إقبالا جيدا في الأيام الأولى من إقامة المعرض.

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية أن المعرض ضم مقتنيات جديدة مثل ماكينة طرح السبائك وهي ليست مهمة حتى الآن ولكن إن لاقت قبولا من الشركات والمصانع مع الإعلان عن طرحها فسيتم تعميمها بشكل عام.

ولفت إلى ماكينة طرح السبائك الذهبية حديثة العهد لدينا نظرا للتحول الرقمي الذي نعيشه حاليا، مضيفا أن العادات المصرية تشير إلى أن المصريين يفضلون أكثر للتعامل وجها لوجه أكثر من التعامل مع الماكينات لكن في ظل التحول الرقمي الحالي والثقافة الجديدة المالية قد تلقي رواجا وانتعاشا في المبيعات.

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معرض نيبو للذهب، فيتو

افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات

وافتتح وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات " نبيو " والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام، وذلك أمس الأحد.



وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.



وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

ماكينة صراف آلي للذهب، فيتو

كشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

معرض الذهب

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.



وأشار وزير التموين أن هناك مساعا لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وإفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.



ومن جانبه، قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والنسخة الحالية منعقدة تحت الرعاية الكريمة لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين.

مشاركة 50 من كبار مؤسسات إنتاج وتداول الذهب

وأوضح ميلاد أن مساحة العرض لنبيو قد تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث، حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولى، وتشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي 50 من كبار مؤسسات إنتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الانتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالاضافة الي عارضين دوليين من دول ( الإمارات العربية المتحدة – إيطاليا – ألمانيا – تركيا – الصين).



وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الأعمال الإبداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.



وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات اجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات إنتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.



منتجات المشغولات الذهبية المصرية

وأضاف أن نبيو له أهمية خاصة للمنتج المصري يتيح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية على كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.



كما يساهم في تقديم أحدث الوسائل الدولية وإتاحة أحدث تكنولوجيات الإنتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصري لتحسين جودة الإنتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية، بالاضافة الي العمل علي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية تزامنا مجهودات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الذهب، وتهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقني والإنتاجي اللازم للتعامل مع تلك التطورات.



شهد الافتتاح وزيرى التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب.