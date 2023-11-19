ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

أردوغان في ألمانيا، علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على حديث الرئيس التركي رجب أردوغان عن أحداث غزة، أثناء زيارته لألمانيا، والذي تسبب في إحراج المستشار الألماني أولاف شولتز.

حديث أردوغان عن غزة يحرج ألمانيا



وقال المهندس نجيب ساويرس إن حديث أردوغان لوسائل الإعلام الألمانية عن غزة وفي حضور المستشار الألماني شولتز، صحيح، وأحرج به المستشار الألماني.

الرئيس التركي أردوغان، فيتو





وقال المهندس نجيب ساويرس تعليقًا على حديث أردوغان في ألمانيا: "كلامه صح! ومحرج لضيفه"

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جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحرج المستشار الألماني، أثناء حديثه أمس السبت، عن غزة أمام وسائل الإعلام الألمانية، حيث قال أردوغان، لوسائل الإعلام الألمانية في برلين، وبجوار شولتز "إن تركيا لم تشارك في المحرقة وأنها ليست مدينة لإسرائيل، حتى يتمكن من التحدث بحرية عن الفظائع في غزة"

حديث أردوغان عن الهوليكوست في ألمانيا

وقال الرئيس التركى، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: "يجب عدم تقييم الحرب الإسرائيلية الفلسطينية بإحساس نفسي بالمديونية، أنا أتحدث بحرية لأننا لا ندين بأي شيء لإسرائيل"، مشيرًا لعمليات الإبادة التي ارتكبتها النازية ضد اليهود، فيما يُعرف بالمحرقة أو الـ "هولوكوست".



وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتز لم يرد على تعليقات أردوغان، لكنه جدد التزام ألمانيا بدعم الاحتلال الإسرائيلي، وبما وصفه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

أردوغان يصدم المستشار الألماني

كما أجاب الرئيس التركي أردوغان بشكل صادم عن إمكانية تأثير دعمه لحركة حماس وغزة على موافقة ألمانيا على بيع تركيا 40 طائرة "يورو فايتر تايفون" والتعاون مع دول حلف الناتو، الذي وجهته له وسائل الإعلام الألمانية، فقال: "فيما يخص اليورو فايتر فلتعطها ألمانيا أو لا تعطها، هل ألمانيا هي الوحيدة في العالم التي تصنع الطائرات الحربية؟ يمكننا العمل على هذا وتأمينه من أماكن عدة في العالم".

دولة تركيا وحلف الناتو

وتابع أردوغان قائلًا: "بلادي حاليا في ما يخص الطائرات الحربية المسيرة أصبحت من أكثر الدول تقدما، فلا تهددني بهذا كصحفي، ولتكن أسئلتكم لنا ضميرية وإنسانية حتى نرد عليكم بالطريقة ذاتها".

أردوغان يحرج شولتز، فيتو



وقال أردوغان: "إن تركيا من أهم الدول في الناتو وفي المرتبة الخامسة فيه، وهي ليست دولة عادية في الحلف، وعملت في حرب أوكرانيا مثلا على الحديث مع موسكو وكييف، واستطاعت نقل 33 مليون طن من الحبوب إلى أوروبا وأفريقيا عبر ممر الحبوب".